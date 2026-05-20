Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Küba halkına "yeni bir ilişki" teklif ettiğini bildirdi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Küba halkına "yeni bir ilişki" teklif ettiğini bildirdi

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump'ın Washington ile Havana arasında "yeni bir ilişki teklif ettiğini" söyledi. Küba halkının bağımsızlık gününü kutlayan Rubio, ülke içindeki "akıl almaz zorluklardan" Havana yönetiminin sorumlu olduğunu savunarak, "Yeni bir Küba'nın" mümkün olduğunu ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba halkına yönelik yayımladığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke için "yeni bir ilişki teklif ettiğini" bildirdi.

        Axios platformunun haberine göre Dışişleri Bakanı Rubio, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.

        Küba halkının bağımsızlık gününü kutlayan Rubio, ülke içindeki "akıl almaz zorluklardan" Havana yönetiminin sorumlu olduğunu savunarak, "Yeni bir Küba'nın" mümkün olduğunu ileri sürdü.

        Rubio, "Elektriğinizin, yakıtınızın veya yiyeceğinizin olmamasının gerçek nedeni, ülkenizi kontrol edenlerin milyarlarca doları yağmalamış olması, ancak bunun hiçbirinin halka yardım etmek için kullanılmamış olması." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Havana arasında "yeni bir ilişki teklif ettiğini" dile getiren Rubio, "Ancak bu ilişki doğrudan sizinle, Küba halkıyla olmalı. GAESA (Küba'daki bir holding) ile değil." dedi.

        Trump yönetiminin (Küba'da) halka "100 milyon dolarlık yiyecek ve ilaç" teklif ettiğini aktaran Rubio, bunun "güvenilir hayır kurumlarınca" dağıtılması gerektiğini belirtti.

        Ülkede "halkın, hükümet yetkililerine oy verebildiği ve başarısız bir sistemden şikayet ederken hapse girme veya ülkeden ayrılmaya zorlanma korkusu duyulmadığı yeni bir Küba'nın" mümkün olabileceğini savunan Rubio, şunları kaydetti:

        "Bu imkansız değil. Bunların hepsi Bahamalar'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Jamaika'da ve hatta sadece 90 mil (yaklaşık 144 kilometre) ötede, Florida'da mevcut. Neden bunlar Küba'da sizin için de mümkün olmasın?"

        GAESA

        ABD yerel medyasında yer alan haberlerde, "Küba ordusuna ait askeri holding" olarak nitelendirilen GAESA'nın, tahmini 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu ve oteller, enerji ve inşaat şirketleri, bankalar, mağazalar işlettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"