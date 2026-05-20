        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşında kızları öldü | Denizli haberleri | Son dakika haberleri

        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!

        Denizli'de, Metin Çoban otomobiliyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Araç takla atıp tarlaya savruldu. Kazada Çoban ve eşi yaralanırken araçta bulunan 6 yaşındaki kızları Hatice Kübra Çoban, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Denizli'de yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Alaattin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Çoban yönetimindeki otomobil seyir halindeyken önüne aniden bir köpeğin çıktı.

        ARAÇ TAKLA ATIP TARLAYA UÇTU

        Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu.

        ANNE, BABA VE ÇOCUK TEDAVİYE ALINDI

        Kazada sürücü Metin Çoban ile eşi hafif yaralanırken, araçta bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK HAYATA VEDA ETTİ

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Hatice Kübra Çoban’dan acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Kazada yaralanan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice Kübra Çoban’ın cenazesi bugün Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

