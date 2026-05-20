Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika! Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!

        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!

        Tokat'ta taşkın riskine karşı Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda da bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Köyleri gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, Yeşilırmak üzerinde bulunan köprünün kontrollü yıkımına başlandı.

        DHA'nın haberine göre Tokat Valiliği koordinasyonunda; Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Tokat İl Özel İdaresi'nden oluşan kurul, bölgede teknik inceleme yaptı.

        İnceleme sonucunda, suyun akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığı belirlenen köprünün yıkılması yönünde ortak karar alındı. Kararın ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri ile yıkım çalışmaları başlatıldı. Tokat Belediyesi ve AFAD ekipleri, köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesi işlemlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

        REKLAM

        JANDARMA, KÖYLERDE VATANDAŞLARI UYARIYOR

        Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Köyleri gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi. Tahliye çalışmaları polis ve AFAD koordinesinde devam ediyor.

        VATANDAŞLAR YURTLARINA YERLEŞTİRİLİYOR

        Diğer yandan Tokat Valiliği tarafından tahliye edilen bölgelerde kalacak yeri olmayan vatandaşlar için barınma imkanı sağlandı. Vatandaşların güvenli şekilde tahliye noktalarına ulaştırılması için servis araçları tahsis edildi. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, KYK yurtları ile kamuya ait misafirhanelere yerleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 19 Mayıs 2026 (A Milli Takım Kadrosu Açıklandı)

        A Milli Takım kadrosu açıklandı. Cumhurbaşkanı Galatasaray'ı kabul etti. Beşiktaş'ta öncelik sportif direktör. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı