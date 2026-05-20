Özcan Deniz'den ailesine 'açık mektup': Allah ıslah etsin
Özcan Deniz, 54'üncü yaş gününde yayınladığı 'açık mektup' ile bazı aile bireylerine yönelik sert suçlamalarda bulundu. Uzun süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler ile kavgalı olan ünlü şarkıcı, adeta ateş püskürdü
Özcan Deniz, 54'üncü yaşına bastı. Deniz, doğum gününde adeta içini döktü. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan şarkıcı, oğlu Kuzey’e ve eşi Samar Dadgar'a sevgi dolu sözler yazarken, bazı aile üyelerine ise ağır eleştiriler yöneltti.
Oğlu Kuzey için "Hayatımı ve ruhumu dönüştürdün" diyen Deniz, eşine de “Uçurumdan aldın beni, aşkım ve dermanım oldun" sözleriyle seslendi.
HAYATINI FİLM YAPACAK: FARELİ EV
Annesine yazdığı bölümde ise geçmişte yaşanan kırgınlıklara rağmen bağlarının kopmadığını belirten Deniz, "Sen ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım; 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiğini hatırlatır" ifadelerini kullandı.
Kanserle mücadele annesinin zor günleri atlattığını da ifade eden Özcan Deniz, "Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir hastalıktan kurtardım. Allah sana uzun bir ömür nasip etsin" mesajını paylaştı.
"EMEĞİMİ ÇALDIN"
Deniz, "Allah seni o iki iblisten korusun" diyerek, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler'e sert göndermede bulundu.
En sert sözlerini ağabeyi Ercan Deniz’e yönelten Özcan Deniz, 40 yıllık emeğinin çalındığını iddia etti. Ünlü isim, "Alın terimi, emeğimi yok pahasına satıp yedin" diyerek, tepkisini dile getirdi.
Kız kardeşi Yurda Gürler'e de seslenen Özcan Deniz, "Allah seni ıslah etsin" dedi. Ünlü şarkıcı, diğer kız kardeşleri Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Deniz hakkında ise, "Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.