HAYATINI FİLM YAPACAK: FARELİ EV

Annesine yazdığı bölümde ise geçmişte yaşanan kırgınlıklara rağmen bağlarının kopmadığını belirten Deniz, "Sen ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşayamadın. Neler çektiğini en iyi ben bilirim. Yakında filmini de yapacağım; 'Fareli Ev'. Umarım gerçek hayatımın bir kesiti olan bu film, hafızasını kaybetmiş aileme nereden geldiğini hatırlatır" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele annesinin zor günleri atlattığını da ifade eden Özcan Deniz, "Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir hastalıktan kurtardım. Allah sana uzun bir ömür nasip etsin" mesajını paylaştı.