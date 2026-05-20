        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!

        Antalya'da, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 25 yaşındaki Ahmet Bayar'ın, silahıyla 35 yaşındaki Emre Savran, 34 yaşındaki Bilgin Korkut ve 49 yaşındaki Oğuz Avcı'yı vurarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde, 17 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        13 KEZ TETİĞE BASTI

        Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla 13 el ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Savran da hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

        "SELEKTÖR TARTIŞMASI ÇIKTI"

        Bayar emniyetteki ifadesinde, "Serik Cuma pazarı Üründü yolu üzerinde araç içerisinde alkol alırken, karşı taraftan bir araçtan bana selektör yapıldı. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Daha sonra 500 metre ileride bana selektör yapan araçtan inen 4 kişi, üstüme doğru yürüdü.

        "ARACIN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR"

        Kolumdan tutup, araç içerisine çekmeye çalıştılar. Yanımda bulunan kendime ait ruhsatlı tabanca ile ateş ettim" dedi. Bayar, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise Serik'te toprağa verildi.

        BİRKAÇ KİŞİ ARACA DOĞRU İLERLEDİ

        Soruşturma sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Seyir halindeki bir aracın, önüne geçen başka bir araç tarafından durdurulduğu, ardından öndeki araçtan inen birkaç kişinin durdurdukları araca doğru ilerlediği, kısa süre sonra silahın art arda ateşlenmesi ile oluşan namlu ateşleri görüntüye yansıdı.

        Olayın ardından 2 kişinin araca binip, bölgeden ayrıldığı da görüldü.

