Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
Süper Lig'de Galatasaray ile 4 sezondur art arda şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı. Çizme ekibi mevcut teknik direktörün ayrılması durumunda Buruk'un ismini de listeye aldı. İşte detaylar...
Galatasaray ile 4 sezon arka arkaya şampiyon olan ve adını tarihe yazdıran teknik direktör Okan Buruk'a talip çıktı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Lazio, Okan Buruk'u teknik direktör aday listesine ekledi.
Lazio'nun mevcut teknik direktörü Maurizio Sarri için Napoli ve Atalanta'nın ilgisinin olduğu öğrenilirken, Sarri'nin olası ayrılığında Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin listesinde Okan Buruk'un da olduğu öğrenildi.
Haberin detayında, Okan Buruk'un Roberto de Zerbi'den önce Tottenham'ı reddettiği belirtilirken, ayrıca Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'a teklif yapacağının altı çizildi.
Lazio'nun Okan Buruk dışında Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini de düşündüğü yazıldı.
TARİHE GEÇTİ
Okan Buruk, sarı-kırmızılıları 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluğa ulaştırarak adını tarihe yazdırdı. Deneyimli teknik adam böylece teknik adam olarak Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.