        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!

        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!

        Süper Lig'de Galatasaray ile 4 sezondur art arda şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk'a İtalya'dan talip çıktı. Çizme ekibi mevcut teknik direktörün ayrılması durumunda Buruk'un ismini de listeye aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:32 Güncelleme:
        Galatasaray ile 4 sezon arka arkaya şampiyon olan ve adını tarihe yazdıran teknik direktör Okan Buruk'a talip çıktı.

        Tuttomercatoweb'in haberine göre Lazio, Okan Buruk'u teknik direktör aday listesine ekledi.

        Lazio'nun mevcut teknik direktörü Maurizio Sarri için Napoli ve Atalanta'nın ilgisinin olduğu öğrenilirken, Sarri'nin olası ayrılığında Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin listesinde Okan Buruk'un da olduğu öğrenildi.

        Haberin detayında, Okan Buruk'un Roberto de Zerbi'den önce Tottenham'ı reddettiği belirtilirken, ayrıca Al-Ittihad'ın da Okan Buruk'a teklif yapacağının altı çizildi.

        Lazio'nun Okan Buruk dışında Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino isimlerini de düşündüğü yazıldı.

        TARİHE GEÇTİ

        Okan Buruk, sarı-kırmızılıları 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluğa ulaştırarak adını tarihe yazdırdı. Deneyimli teknik adam böylece teknik adam olarak Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "İçimin yağları eridi"
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Konutta reel düşüş devam ediyor
