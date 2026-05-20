Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit oksijen maskesiyle halkın karşısında
Akciğer nakli olmayı bekleyen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, resmi geçit törenini oksijen maskesiyle seyretti
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, yıllardır mücadele ettiği akciğer fibrozuna (akciğer dokusunun hasar görerek kalınlaşması ve sertleşmesi) rağmen, önceki gün Norveç Anayasa Günü'nde geçit törenine katıldı. Ancak Mette-Marit törende oksijen maskesiyle hazır bulundu.
AKCİĞER NAKLİ BEKLİYOR
Geleceğin Norveç kraliçesi olan 52 yaşındaki Mette-Marit, akciğerlerinde yaralar oluşması ve nefes almanın giderek zorlaşmasına neden olan bu rahatsızlıkla ilk kez 2018'de mücadele etmeye başlamıştı. Norveç kraliyeti, mart ayında Mette-Marit'in akciğer nakli olmayı beklediğini duyurmuştu.
Yıllar içinde sağlık sorunları kraliyet etkinliklerine katılımını kısıtlamış olsa da, Mette-Marit bu defa, nefes almasına yardımcı olan burun kanülü takarak eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte halka açık etkinlikte yer aldı.
52 yaşındaki eşi ve 20 yaşındaki oğlu Prens Sverre Magnus ile birlikte Mette-Marit, çocukların geçit törenini, Norveç'in Oslo kentindeki Skaugum'daki evlerinden izledi.
TAHT SARSILDI
Üçlü, Mette-Marit'in önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Høiby'nin, geçen yıl haziran ayında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından, modern zamanların Norveç tahtı için en zor dönemlerinden birini geçirmişti. Zor zamanları geride bıraktığını göstermek isteyen kraliyet ailesi, cesur bir tavır sergileyerek kameralara gülümsedi ve el salladı.
OĞLU TECAVÜZ SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Tahtın varisi Veliaht Prens Haakon'un üvey oğlu Høiby, 2024'te defalarca bedensel zarar ve mala zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar arasında dört tecavüz, dört cinsel saldırı ve iki bedensel zarar vardı. Norveç mahkemesinin Høiby'nin tecavüz davasıyla ilgili kararını 15 Haziran'da açıklaması bekleniyor.
EPSTEIN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Sadece bu cinsel saldırı davası değil, prensesin, hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile yazışmalar yaptığının ortaya çıkması, kraliyeti zor durumda bırakmıştı. Mart ayında yaptığı özür açıklamasında, Epstein ile tanışmamış olmayı dilediğini belirten Mette-Marit, "Geçmişini daha dikkatli araştırmadığım için sorumluluk almış olmam önemli. Bu kadar manipüle edilip, aldatılmış olmanın sorumluluğunu da üstlenmeliyim" demişti.
Mette-Marit, kendisinin suçlu olmadığını, mağdurların da adaleti hak ettiğini dile getirerek, "Epstein, yakın bir arkadaşımın arkadaşıydı. Dolayısıyla ortak tanıdıklar aracılığıyla tanıştık. Hepsi de yargılarına güvendiğim insanlardı" diye konuşmuştu.
Epstein'e ilişkin araştırma yaptığını ancak olumsuz bir durum bulmadığını anlatan Mette-Marit, "Mağdurlar için suçluluk duygusu hissediyorum ve bu önemli. Bu konuyu sindirmek için çok zaman harcadım. Bu yüzden benim için çok zor. Aslında 2019'da ciddi istismarların farkına vardığımdan beri böyle" ifadesini kullanmıştı.