Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında 18 Mayıs'ta bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, burada bulunan Dilek D'yi gözaltına almış, cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirlemişti.
Dilek D, ifadesinde aracına aldığı Dönmez'in öksürmeye başlaması üzerine sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan Dönmez'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. Paniklediğini belirten Dilek D, cesedi şantiye alanına götürerek üzerine kolonya döküp yaktığını itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.