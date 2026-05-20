        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı, para ve altınları aracında bulundu! | Son dakika haberleri

        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı, para ve altınları aracında bulundu!

        İzmir'de bir şantiyede yanmış halde cansız bedeni bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in ölümüyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Olayda tutuklanan Dilek D'nin aracında, Dönmez'in para ve altınları bulundu. Zanlının sanal kumar nedeniyle borcunun olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 16:33 Güncelleme:
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde cesedi şantiye alanında yakılmış halde bulunan kadının altın ve parası, tutuklanan cinayet zanlısının otomobilinde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) cesedinin yakılmış şekilde bulunmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

        Olaya ilişkin tutuklanan cinayet zanlısı Dilek D'nin (46) otomobilinde arama yapan ekipler, Dönmez'e ait 2 bilezik, bazı takılar ve 30 bin lira ele geçirdi. Öte yandan zanlının sanal kumar nedeniyle borcunun olduğu iddia edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında 18 Mayıs'ta bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, burada bulunan Dilek D'yi gözaltına almış, cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirlemişti.

        Dilek D, ifadesinde aracına aldığı Dönmez'in öksürmeye başlaması üzerine sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan Dönmez'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. Paniklediğini belirten Dilek D, cesedi şantiye alanına götürerek üzerine kolonya döküp yaktığını itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Fotoğraflar: DHA

        Malatya'da korkutan 5.6 büyüklüğünde deprem!

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ ve K.Maraş'ta da hissedildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi ...
