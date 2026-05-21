Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı... Her şey yazışmalarla başlamış! | Son dakika haberleri

        Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı... Her şey yazışmalarla başlamış!

        Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın, 2024'te Adana'da ele geçirilen ve şifresi kırılan bir cep telefonundaki yazışmalar üzerine başlatıldığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketinin tespit edildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!

        Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütü ile ilgili soruşturmanın, 2024 yılında ele geçirilip, şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı, yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı.

        REKLAM

        OPERASYONDA YENİ DETAYLAR!

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başlattığı teknik ve fiziki takipte, 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

        200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

        Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi.

        REKLAM

        198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

        ŞİFRESİ KIRILAN TELEFONDA İNCELEME YAPILDI

        Uluslararası nitelikte suç örgütüne yönelik operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı ortaya çıktı.

        Adana polisinin, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirildi.

        Tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.

        REKLAM

        KÜTAHYALI MASAK RAPORLARIYLA DOSYAYA KATILDI

        İncelemeyi derinleştiren polis, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı.

        Polisin, bu tespitlerin ardından operasyon için delil toplanmaya başlandı. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

        YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ

        Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi.

        Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kar paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi.

        Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

        135 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erol Evgin'den 19 Mayıs paylaşımı

        Erol Evgin'den 19 Mayıs paylaşımı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"