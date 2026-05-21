PlayStation yeni zam açıklaması ile oyunseverleri üzdü!

Oyun sektörü her geçen yıl daha da büyürken, küresel teknoloji krizleri, enflasyon ve artan maliyetler hem cihaz fiyatlarını hem de dijital hizmetleri olumsuz etkiliyor. Bu durumun son örneği PlayStation Plus aboneliğinde yaşandı. Sony, abonelik ücretlerini artırdığını resmi e-posta yoluyla duyurdu.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Tüm paketlerin fiyatı zamlanırken, giriş seviyesi Essential yıllık 2890 TL, orta seviye paket yıllık 4810 TL ve en kapsamlı hizmet sunan Deluxe paketi ise yıllık 5560 TL oldu. Bu artış, mevcut 12 aylık aboneliklerde bir sonraki ödeme döneminde uygulanacak.

SONY’NİN AÇIKLAMASI

Sony, kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme mailinde zam kararını şu sözlerle açıkladı: “Mevcut 12 aylık PlayStation Plus Deluxe aboneliğinizin yeni ücreti 5560 TL oldu. Bu ücret düzenlemesi, PlayStation Plus aboneliğiniz kapsamında yüksek kaliteli oyunlar ve çeşitli avantajlar sunmaya devam etmemizi mümkün kılıyor.”

Zam, 19 Temmuz 2026 tarihinde veya sonrasında gerçekleşecek ilk ödemeden itibaren geçerli olacak. Kullanıcılar bir sonraki ödeme tarihinden önce abonelik kademesini yükseltme, düşürme veya ek süre satın alma işlemlerini yaparak planlarını yeni fiyatlara göre güncelleyebilecek.

Bu ifadelere karşın, bugünden yenileme yapmak isteyen kullanıcılara zamlı fiyatların çıkması da geçtiğimiz yıllarda 27 yıllık yenileme yapan kullanıcı gibi zamsız fiyattan çok yıllar yenilemenin önüne geçmek gibi bir düşünceyi de beraberinde getirdi.

PlayStation, abonelerin diledikleri zaman aboneliklerini değiştirebileceklerini veya iptal edebileceklerini belirtti. Daha fazla bilgi için PlayStation Plus kullanım şartları sayfası ziyaret edilebilir.

Oyunseverler, artan enflasyon ve döviz kurlarının etkisiyle son dönemde birçok dijital platform ve cihazda benzer zamlarla karşılaşıyor. Bu gelişme, özellikle Türkiye’de oyun maliyetlerinin yükselmesiyle dikkat çekiyor.