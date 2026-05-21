        Tarkan'dan 'palyaço'lu gönderme - Magazin haberleri

        Tarkan'dan 'palyaço'lu gönderme

        Tarkan, meslektaşı Emre Kaya'nın "Tarkan besteci değil" sözlerinin ardından kendisini savunan Faruk Teymur isimli bir sosyal medya kullanıcısının açıklamalarına teşekkür ederek, "Kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere girmem" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, daha sonra paylaştığı manidar bir sözle dikkat çekti

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 08:30
        'Palyaço'lu gönderme

        Şarkıcı Emre Kaya'nın, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Tarkan için "Besteci değil" şeklindeki ifadeleri magazin gündeminde yer bulmuştu.

        Emre Kaya'nın bu yorumları, sosyal medyada geniş bir tartışma dalgası başlattı. Tartışmaya dahil olan içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' ve 'Ay' gibi hem kendisinin seslendirdiği hem de Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi isimlere verdiği popüler bestelerini hatırlatarak Kaya'ya sert tepki gösterdi. Teymur, "Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyor. 'Kuzu Kuzu'yu kim yaptı? 'Kuzu Kuzu' Türk popunun en iyi şarkılarından biri. Yani devrim, anladın mı? 'Ay' şarkısını kim yaptı? Ya şu besteyi kim yaptı ya? 'Ölürüm Sana' diye bir şarkı var. Yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, dinlemişse de belki, ya derdi ki 'Ağabey bunu nasıl ben yapmadım ya?' 'Salına Salına', 'Sinsice', 'Kır Zincirlerini', 'Unutmamalı...' Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar 'İnci Tanem', anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı. Onun bestesini kim yaptı, sen mi yaptın? 'Aşk' diye bir şarkısı var, 'Aşk'... Dinledin mi? Nasıl bir beste? 'Ayrılık Zor' diye bir şarkısı var mesela, o besteyi kim yaptı? Neyse yeter. Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını, sen biliyorsun. Bülent Ersoy'a iki tane şarkı vermiş, Spotify'da en çok dinlenen şarkıları Bülent Ersoy'un o şarkıları. Sibel Can'a vermiş 'Çakmak Çakmak', 'Çantada Keklik' falan... Ajda Pekkan'a vermiş 'Yakar Geçerim' diye, 2011 yılını yaktı geçti şarkı. Ama Tarkan besteci değil..." açıklamasını yapmıştı.

        "İÇİMİN YAĞLARINI ERİTTİ" DEMİŞTİ

        Tarkan, bu eleştirilere doğrudan karşılık vermek yerine, bestelerini öven Teymur'un gönderisine yorum yapmayı tercih etmişti. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına şu notu düşmüştü: Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti.

        "PALYAÇOYU, PALYAÇOLUK YAPMAKLA SORUMLU TUTMA"

        Tarkan, ardından sosyal medya hesabından manidar bir söz paylaştı. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Bir palyaçoyu, palyaçoluk yapmakla sorumlu tutup durma. Kendine, 'Neden bir sirke gidip duruyorsun?' diye sor." Güzel söz.

