Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor

Amazon ve Blue Origin’un kurucusu Jeff Bezos, verdiği röportajda milyarderlere yönelik eleştirileri savunurken, yapay zekâya ilişkin iyimser mesajlar verdi, vergi politikalarını değerlendirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’a övgüde bulundu.

CNBC’den Andrew Ross Sorkin’e konuşan ve Forbes'a göre 272.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı olan Bezos, milyarderlere yönelik artan eleştirilerin sorulması üzerine, ABD’de iki farklı ekonomik gerçeklik bulunduğunu söyledi.

Bezos, “Bu ülkede oldukça iyi durumda olan birçok insan var ancak aynı zamanda ciddi şekilde zorlanan birçok insan da bulunuyor” dedi.

"DÜŞÜK GELİR GRUBUNA YÖNELİK VERGİLER KALDIRILMALI"

ABD’de düşük gelir grubuna yönelik vergi yükünün kaldırılmasını desteklediğini belirten Bezos, yıllık 75 bin dolar gelir elde eden bir hemşirenin yılda 12 bin dolardan fazla vergi ödediğini ifade ederek, “Bu gerçekten mantıklı mı?” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Bezos, siyasetçilerin ekonomik sorunlarda “bir kötü karakter seçip suçlama” yöntemine başvurduğunu savundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin, Citadel Üst Yöneticisi Ken Griffin’i hedef alan açıklamalarını eleştiren Bezos, Griffin’in “kötü biri gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu” söyledi.

Bezos, “Ken Griffin kötü biri değil, kimseye zarar vermedi, New York’a zarar vermiyor, tam tersine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Üst gelir grubuna daha yüksek vergi uygulanması önerilerine ilişkin de konuşan Bezos, bunun tartışılabilecek bir konu olduğunu ancak zenginlerin “şeytanlaştırılmasına” karşı çıktığını belirtti.

ABD’nin zaten dünyanın “en progresif vergi sistemine” sahip olduğunu savunan Bezos, ülkenin mali sorunlarının gelir eksikliğinden değil, aşırı kamu harcamalarından kaynaklandığını ileri sürdü.

Kendisine yönelik “yeterince vergi ödemediği” eleştirilerine de yanıt veren Bezos, “İnsanlar bazen vergi ödemediğimi söylüyor. Bu doğru değil. Milyarlarca dolar vergi ödüyorum.” dedi.

Daha fazla vergi ödemesinin düşük gelirli vatandaşların sorunlarını çözmeyeceğini savunan Bezos, “Benim ödediğim vergiyi iki katına çıkarsanız bile Queens’teki öğretmene yardımcı olmayacak.” diye konuştu.

"YÜKSEK KİRANIN NEDENİ DEVLET MÜDAHALESİ"

Bezos, yüksek kira fiyatlarının da piyasalara yönelik devlet müdahalelerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Şirketlerin ve bazı zengin kişilerin siyasette fazla etkili olduğunu kabul eden Bezos, sendikaların da siyasi süreçlere müdahil olduğunu söyledi.

Zenginlerin vergi yükünü azaltmak için hisselerini teminat göstererek borçlandıkları “buy, borrow, die” stratejisine yönelik eleştirileri de reddeden Bezos, “Bu konuda hiçbir gerçeklik yok. Bunun nereden çıktığını bile bilmiyorum. Ben düzenli olarak Amazon hissesi satıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ın hisseleri karşılığında büyük krediler kullandığının hatırlatılması üzerine Bezos, bunun gerçekten bir vergi açığı olup olmadığı konusunda şüpheli olduğunu, ancak öyleyse düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Bezos, söz konusu uygulamanın ortadan kaldırılmasının da düşük gelirli vatandaşların yaşamında büyük fark yaratmayacağını savundu.

Bezos, milyarderlerin servetlerini adil biçimde kazanamayacağı yönündeki görüşleri de eleştirerek, bunun “doğru olmadığını” ifade etti.

In-N-Out Burger ve Raising Cane’s Chicken Fingers gibi hızlı servis restoran zincirlerini örnek gösteren Bezos, insanların sevdiği hizmetleri sunan girişimcilerin büyük servetler elde edebileceğini belirtti.

YAPAY ZEKÂ DEĞERLENDİRMESİ

Yapay zekânın iş kayıplarına yol açacağı yönündeki kaygıları da reddeden Bezos, teknolojinin çalışanları daha üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Bezos, yapay zekânın üretkenliği artıracağını, mal ve hizmetlerde deflasyonist etkiler yaratacağını ancak bunun için teknolojinin erken aşamada aşırı düzenlemelerle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bezos yapay zekâ destekli kodlama araçlarının yazılım mühendisleri için tehdit oluşturmadığını savunarak, bu araçların programcıların sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olacağını söyledi.

“İşler artık kürek yerine buldozerle yapılacak ve bu iyi bir şey olacak.” diyen Bezos, işlerin daha üst seviyede yürütüleceğini ifade etti.

"TRUMP'IN HAKKINI TESLİM ETMEK GEREK"

ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bezos, Trump’ın ilk başkanlık dönemine göre “daha olgun ve daha disiplinli” olduğunu söyledi.

Bezos, “Trump’ın birçok iyi fikri var ve birçok konuda haklı çıktı. Hakkını teslim etmek gerekir.” dedi.

Trump yönetiminin Intel, Boeing ve U.S. Steel gibi şirketlere destek amacıyla piyasaya müdahalelerde bulunduğuna işaret edilen haberde, Bezos’un bu konuda ayrıntı vermediği belirtildi.

Amazon’un, First Lady Melania Trump hakkında yüksek bütçeli bir belgesel yayımlama kararının Beyaz Saray’a yakınlaşma amacı taşıdığı yönündeki eleştirileri de reddeden Bezos, “Melania konusu bitmeyen yanlış bir iddia.” ifadelerini kullandı.

Siyasi yaklaşımının partiler üstü olduğunu savunan Bezos, eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Joe Biden ile de iletişim halinde olduğunu söyledi.

Bezos, “Başkan kim olursa olsun iş dünyası liderlerinin yönetime katkı sunması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini “Amerika’nın tarafında” olarak tanımlayan Bezos, iş dünyası liderlerinin de aynı yaklaşımı benimsemesi gerektiğini sözlerine ekledi.