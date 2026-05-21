        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı olan, aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi 25 isimden 16'sı gözaltına alındı

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 08:02 Güncelleme:
        İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi.

        25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi isimlerin de olduğu 25 şüpheliden, 16'sı gözaltına alındı.

        Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

        1-Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

        2-Feyza CİVELEK

        3-Volkan BAHÇEKAPILI

        4-Onur TUNA

        5-Osman Haktan CANEVİ

        6-Aslıhan TURANLI

        7-Kübra İmren SİYAHDEMİR

        8-Mehmet Rahşan

        9-Cansu TEKİN

        10-Özgür Deniz CELLAT

        11-Tarık TUNCA BAKIR

        12-Aycan YAĞCI

        13-Tuğçe POSTOĞLU

        14-Eda DORA

        HAKKINDA GÖZALTI KARARI OLANLAR

        1- Serenay Sarıkaya — Oyuncu, model (yurt dışında)

        2- Berkay Şahin — Şarkıcı

        3- Tan Taşçı — Şarkıcı, söz yazarı

        4- Yağmur Ünal — Yapımcı

        5- Mirgün Cabas — Gazeteci

        6- Hakan Aydın — Rap sanatçısı

        7- Niran Ünsal — Şarkıcı, besteci

        8- Eren Kesimer — İş insanı

        9- Yasemin İkbal — Sosyal medya ve cemiyet hayatı figürü

        10- Hanzade Gürkanlar — İş insanı

        11- Semiha Bezek — Sosyal medya içerik üreticisi

        "BABAMIN CENAZESİ İÇİN İZMİR'DEYİM"

        Öte yandan Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım."

