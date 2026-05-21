İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da 1 adres olmak üzere 25 adreste, 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi isimlerin de olduğu 25 şüpheliden, 16'sı gözaltına alındı.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

1-Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

2-Feyza CİVELEK

3-Volkan BAHÇEKAPILI

4-Onur TUNA

5-Osman Haktan CANEVİ

6-Aslıhan TURANLI

7-Kübra İmren SİYAHDEMİR

8-Mehmet Rahşan

9-Cansu TEKİN

10-Özgür Deniz CELLAT

11-Tarık TUNCA BAKIR

12-Aycan YAĞCI

13-Tuğçe POSTOĞLU

14-Eda DORA

HAKKINDA GÖZALTI KARARI OLANLAR

1- Serenay Sarıkaya — Oyuncu, model (yurt dışında)

2- Berkay Şahin — Şarkıcı

3- Tan Taşçı — Şarkıcı, söz yazarı

4- Yağmur Ünal — Yapımcı

5- Mirgün Cabas — Gazeteci

6- Hakan Aydın — Rap sanatçısı

7- Niran Ünsal — Şarkıcı, besteci

8- Eren Kesimer — İş insanı

9- Yasemin İkbal — Sosyal medya ve cemiyet hayatı figürü

10- Hanzade Gürkanlar — İş insanı

11- Semiha Bezek — Sosyal medya içerik üreticisi

"BABAMIN CENAZESİ İÇİN İZMİR'DEYİM"

Öte yandan Mirgün Cabas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim, babamın cenazesi için İzmir’deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor, bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım."