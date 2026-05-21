Dünyanın en kısa uçuşu sadece 53 saniye sürüyor: Kemer bağlamaya bile vakit yok!
İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları, havacılık tarihinin en sıra dışı rekorlarından birine ev sahipliği yapıyor. Westray ile Papa Westray arasındaki tarifeli uçuş ortalama 90 saniyede tamamlanıyor; rüzgarın doğru estiği günlerde ise süre 53 saniyeye kadar düşüyor. İşte Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu efsanevi hattın bilinmeyenleri haberimizin devamında...
Havalimanı telaşı, uzun bekleyişler ve saatler süren yolculuklar bu sefere hiç uğramıyor. İskoçya'da iki ada arasında yapılan yalnızca 1,7 millik uçuş, dünyanın en kısa tarifeli ticari seferi olarak kayıtlara geçti. Sekiz koltuklu minik bir uçakla gerçekleştirilen bu ilginç yolculuğun tüm ayrıntılarını sizin için derledik...
ORKNEY ADALARI'NDA REKOR BİR YOLCULUK
İskoçya'nın kuzeyindeki ıssız Orkney takımadalarında, ilk bakışta sıradan bir tarifeli uçuş gibi görünen ama dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan bir hat bulunuyor.
Westray ile Papa Westray adalarını birbirine bağlayan bu sefer, ortalama 90 saniyede tamamlanıyor; rüzgarın yardım ettiği günlerde ise yolcular havada topu topu 53 saniye geçiriyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na resmen giren bu uçuş, dünyanın en kısa tarifeli ticari hattı unvanını yıllardır elinde tutuyor.
1,7 MİLLİK BİR HAT
İki ada arasındaki mesafe yalnızca 1,7 mil, yani 2,7 kilometre. Yolculuğun toplam uzunluğu, Edinburgh Havalimanı'nın pistinin boyuyla aşağı yukarı aynı.
Loganair'in işlettiği rotada Britten-Norman Islander tipi bir uçak kullanılıyor. Sekiz yolcu ve bir pilot kapasiteli bu küçük araç, neredeyse bir minibüs büyüklüğünde. Pilot, koltuğunda yolculara dokunacak kadar yakın oturuyor.
1967'DEN BERİ HAVADA
Hattın tarihi 1967'ye dayanıyor. Loganair, o günden bu yana adalar arasındaki bu mini hava köprüsünü işletiyor. Tarifeli sefer; Westray, Papa Westray ve Orkney'nin başkenti Kirkwall arasında üçgen şeklinde bir rota çiziyor. Dünyanın en kısa uçuş rekorunu kıran isim ise pilot Stuart Linklater oldu. 53 saniyelik o efsanevi sefer, havacılık tarihine geçti.
ADALILARIN HAYAT DAMARI
Bu kısa yolculuğun arkasındaki neden, turistik bir merak değil sade bir zorunluluk. Papa Westray'da yalnızca 90 civarında insan yaşıyor; karşı kıyıdaki Westray'ın nüfusu ise 600'e dayanıyor. Adalar arasında köprü bulunmadığı için tek alternatif, yaklaşık 20 dakikalık feribot yolculuğu.
Ancak dalgalı havalarda bu seçenek zaman zaman iptal ediliyor. Bu yüzden uçuş; öğretmenler, doktorlar ve sağlık çalışanları için adeta bir can simidi işlevi görüyor. İskoç hükümeti de hattı "Kamu Hizmeti Yükümlülüğü" kapsamında destekliyor.
KEMER BAĞLAMAYA BİLE VAKİT YOK
Yolcular için uçuşun kendisi başlı başına bir hikayeye dönüşüyor. Pilot motorları çalıştırdıktan kısa süre sonra uçak, çakıllı pistten havalanıyor, deniz mavisi sular pencerelerden hızla geçiyor ve daha kemerleri açmaya fırsat kalmadan iniş başlıyor.