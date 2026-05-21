Tokat'ta, kış ve ilkbaharda gelen yağışın ardından Yeşilırmak Nehri'nin üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1964-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat Devlet Hastanesi karşısında, taşkın riski nedeniyle yıkılan ÇEDAŞ Köprüsü'nün bulunduğu alanda önemli açıklamalarda bulundu.

Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına erişmesi ve Sivas'taki Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesi nedeniyle Kelkit ve Yeşilırmak Vadisi'nde su seviyesinin yükseldiğini, taşkınlar yaşandığını söyledi.

REKLAM

"RİSK AZALTMA ÇALIŞMASI YAPILDI"

Risk odaklı bir anlayışla hizmetleri yerine getirdiklerini belirten Pehlivan, "Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı, kısa adıyla TAMP biliyorsunuz, devreye sokuluyor. Bu yaşadığımız, Tokat özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı." dedi.

"CAN KAYBI VE YARALANMA YOK"

Risk analizlerinin seri bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, şöyle devam etti:

"Özellikle su yatakları söz konusu olduğu için DSİ ile çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. Son 5 gün içerisinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Kızılay ve STK'ler de dahil olmak üzere toplamda da 529 araç, bunlar içerisinde başta iş makineleri var.

Bunun yanında yine biz Afet Acil Durum Yönetim Merkezinden gelen talepler doğrultusunda destek illerden, başta çevre iller olmak üzere temin ettiğimiz motopomplar, dalgıç pompalar, botlar, amfibik araçlar vesaire bunların hepsini buraya yönlendirdik ve anbean bir yandan su seviyeleri takip edildi. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimatı hem personel aracıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı."

REKLAM

Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.

"464 HANE TAHLİYE EDİLDİ"

Bugün itibarıyla 464 hanede tahliye çalışması yapıldığını anlatan Pehlivan, "Toplamda da yaklaşık 850, son rakam 842 idi, vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edildi. Başka alternatif imkanlar olan, akrabalarının yanında olanlar da oralara gitti.

Tabii hayvanları, bu afetlerde kesinlikle onları da ihmal etmiyoruz. Büyükbaş, küçükbaş, 10 bin 333 büyükbaş hayvan, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan, 2 bin 500 civarında da arı kovanı tahliyeleri gerçekleştirildi" diye konuştu.

"42 İŞ YERİ BOŞALTILDI"

Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarların geldiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 civarında ihbar gelmişti. Bunların 206'sı su baskını olan evlerle ilgiliydi. Bunların hepsine müdahale edildi. Su baskını yaşanan evlerde hem bizim yönlendirdiğimiz, AFAD tarafından yönlendirdiğimiz ekipler, hem belediyemizin ekipleri, hem valiliğimizin yine yönlendirdiği ekiplerle buralarda tahliyeler yapıldı. 42 iş yerinde aynı şekilde tahliyeler yapıldı."

Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşların taşkın riskine karşı iş yerlerinin önüne kum torbalarıyla set kurduğu görüldü.