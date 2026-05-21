Lağım taştı, yemek krizi çıktı, günlerce mahsur kaldılar: 4 bin kişilik cruise gemisi bir anda hayatta kalma savaşına döndü
2013 yılında Meksika Körfezi'nde arızalanan bir cruise gemisinde binlerce yolcu günlerce elektriksiz, klimasız ve çalışmayan tuvaletlerle mahsur kaldı. Lağım suyunun tüm gemiye taşmasıyla işler iyice zorlu bir hal aldı. Olay, medyada "Poop Cruise" yani "Kaka Gemisi" olarak anıldı.
2013 yılında Meksika Körfezi’nde yaşanan bir cruise yolculuğu, yıllar geçmesine rağmen hâlâ internetin en çok konuşulan felaket hikâyelerinden biri olarak anılıyor. Netflix’in yeniden gündeme taşıdığı olayın merkezinde ise “Carnival Triumph” adlı dev cruise gemisi vardı.
TATİL İÇİN YOLA ÇIKAN BİNLERCİ KİŞİ GEMİYDEYDİ
Yaklaşık 4 binden fazla yolcu ve mürettebat taşıyan gemi, kısa süreli bir tatil yolculuğu yapıyordu. İlk günlerde her şey normal görünüyordu. Yolcular havuz alanlarında vakit geçiriyor, restoranlar çalışıyor ve gemide sıradan bir cruise tatili yaşanıyordu.
MAKİNE DAİRESİNDEKİ YANGIN HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Yolculuk sırasında geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangının ardından geminin elektrik sistemi büyük ölçüde devre dışı kaldı.
Bu durum yalnızca ışıkların sönmesine neden olmadı. Klima sistemleri, asansörler, prizler ve günlük yaşamı sürdüren birçok temel sistem çalışmaz hale geldi.
GEMİ AÇIK DENİZDE SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI
Elektrik sisteminin çökmesiyle birlikte gemi hareket kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. Açık denizde sürüklenmeye başlayan gemide yolcular ilk başta sorunun kısa sürede çözüleceğini düşündü.
Ancak saatler geçmesine rağmen gemi limana ulaşamadı.
KLİMA ÇALIŞMAYINCA GEMİNİN İÇİ BUNALTICI HALE GELDİ
Elektrik olmadığı için klima sistemleri de devre dışı kaldı. Geminin iç bölümleri kısa sürede aşırı sıcak ve havasız hale geldi.
Birçok yolcu serinleyebilmek için kamaralarını terk edip güverteye çıkmaya başladı. İnsanlar battaniyelerle, şezlonglarda ya da yere serdikleri eşyaların üzerinde uyumaya çalıştı.
SOĞUTMA SİSTEMLERİ DURUNCA YEMEK KRİZİ BAŞLADI
Elektrik kesintisi geminin mutfak sistemlerini de etkiledi. Soğutma sistemleri çalışmadığı için birçok yiyeceğin bozulma riski ortaya çıktı.
Bu nedenle gemi personeli, uzun süre dayanabilecek basit gıdalar dağıtmaya başladı. Yolculara çoğunlukla sandviç, ekmek ve hazır yiyecekler verildi.
YEMEK DAĞITIM NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Binlerce kişinin aynı anda yemek almaya çalışması nedeniyle gemide uzun kuyruklar meydana geldi.
Sıcak hava, yorgunluk ve belirsizlik nedeniyle yolcular arasındaki gerginlik giderek arttı. Bazı yolcular daha sonra yaşananları “hayatta kalma ortamına dönüşen bir tatil” olarak tanımladı.
ASIL BÜYÜK KRİZ TUVALET SİSTEMLERİNDE YAŞANDI
Olayın en çok konuşulan kısmı ise tuvalet sistemlerinde yaşanan çöküş oldu.
Elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle geminin kanalizasyon altyapısı düzgün çalışmamaya başladı. İlk aşamada bazı yolcuların çalışmayan tuvaletler yerine duş alanlarını kullandığı aktarıldı.
YOLCULARA BÜYÜK TUVALETE ÖZEL TORBALAR DAĞITILDI
Sorun büyüdükçe gemi personeli yolculara büyük tuvalet ihtiyaçları için özel torbalar dağıtmaya başladı.
Ancak günler ilerledikçe sistem tamamen kontrolden çıkmaya başladı.
Taşan tuvaletler geminin birçok bölümünü etkiledi
Yolcu anlatımlarına göre bazı tuvaletler taşmaya başladı. Geminin belirli bölümlerinde kanalizasyon sularının yayıldığı, koridorlarda sıvı birikintileri oluştuğu ve ağır kokunun geminin birçok bölümüne yayıldığı öne sürüldü.
Yaşanan hijyen krizi nedeniyle olay, Amerikan medyasında ve sosyal medyada zamanla “Poop Cruise” (Kaka Gemisi) adıyla anılmaya başladı.
OLAY DÜNYA ÇAPINDA GÜNDEM OLDU
Yaşananlar kısa sürede dünya basınının en çok konuştuğu olaylardan biri haline geldi.
Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Güvertede uyuyan yolcular, yemek kuyrukları ve kötü koşullar uzun süre konuşuldu.
YOLCULAR GÜNCERCE YARDIM BEKLEDİ
Gemideki kötü koşullar yalnızca birkaç saat sürmedi. Yolcular günler boyunca açık denizde yardım beklemek zorunda kaldı.
Birçok kişi telefonlarını şarj edemediği için yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlandı. Sıcak hava ve kötü hijyen koşulları nedeniyle gemideki stres giderek arttı.
Fotoğraf: Gemideki yolcular, "HELP" (Yardım) kelimesini oluşturuyor.
ŞİRKET ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ HALİNE GELDİ
Olay sonrası gözler cruise şirketine çevrildi. Washington Post’un aktardığına göre şirket daha sonra teknik güvenlik sistemleriyle ilgili bazı değişikliklere gitti.
CNN’in araştırma haberlerinde ise bazı teknik risklerin önceden bilindiğine dair iddialar gündeme geldi.
Netflix belgeseli olayı yeniden gündeme taşıdı
Yıllar sonra yayınlanan “Trainwreck: Poop Cruise” belgeseli, olayın yeniden konuşulmasına neden oldu.
Belgeselin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı yaşananları tekrar gündeme taşıdı. Olay bugün hâlâ internetin unutamadığı en sıra dışı cruise facialarından biri olarak görülüyor.
YOLCULAR DAVA AÇTI ANCAK SÖZLEŞMELER TARTIŞMA YARATTI
Olayın ardından birçok yolcu cruise şirketine dava açtı. Ancak süreçte en çok konuşulan konulardan biri, yolcuların bileti satın alırken kabul ettiği uzun sözleşmeler oldu.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre sözleşmede, şirketin yolculuk sırasında yaşanabilecek bazı teknik sorunlar ve yaşam koşulları konusunda sorumluluğunu sınırlayan maddeler bulunuyordu. Bu nedenle şirketin davalara karşı güçlü bir hukuki koruma elde ettiği yorumları yapıldı.
Bazı hukuk uzmanları, cruise şirketlerinin bilet sözleşmelerinde yer alan detaylı maddelerin yolcuların haklarını ciddi şekilde sınırlandırabildiğini belirtti. Buna rağmen bazı davaların uzlaşmayla sonuçlandığı ve bazı yolculara tazminat ödendiği aktarıldı.
Haber kaynak: TIME, CNN, The Guardian, Washington Post
Fotoğraf kaynak: AP