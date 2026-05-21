Lağım taştı, yemek krizi çıktı, günlerce mahsur kaldılar: 4 bin kişilik cruise gemisi bir anda hayatta kalma savaşına döndü

YOLCULAR DAVA AÇTI ANCAK SÖZLEŞMELER TARTIŞMA YARATTI

Olayın ardından birçok yolcu cruise şirketine dava açtı. Ancak süreçte en çok konuşulan konulardan biri, yolcuların bileti satın alırken kabul ettiği uzun sözleşmeler oldu.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre sözleşmede, şirketin yolculuk sırasında yaşanabilecek bazı teknik sorunlar ve yaşam koşulları konusunda sorumluluğunu sınırlayan maddeler bulunuyordu. Bu nedenle şirketin davalara karşı güçlü bir hukuki koruma elde ettiği yorumları yapıldı.

Bazı hukuk uzmanları, cruise şirketlerinin bilet sözleşmelerinde yer alan detaylı maddelerin yolcuların haklarını ciddi şekilde sınırlandırabildiğini belirtti. Buna rağmen bazı davaların uzlaşmayla sonuçlandığı ve bazı yolculara tazminat ödendiği aktarıldı.

Haber kaynak: TIME, CNN, The Guardian, Washington Post

Fotoğraf kaynak: AP