Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralılardan M.S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

