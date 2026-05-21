Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hilmi Seyis, yamaç arazide dengesini kaybedip, ayağı kayınca elindeki ot biçme motorunun bıçağı, oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis’e (56) isabet etti. Boğazından yaralanan Seyis hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün ilçenin Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Hilmi-Yeter Seyis çifti ot biçmek için bahçelerine gitti.
İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
Yamaç arazide motorlu makineyle ot biçme sırasında dengesini kaybeden Hilmi Seyis, ayağı kayınca sürüklendi. Hilmi Seyis, kontrolü kaybedince, çalışır haldeki ot biçme motorunun bıçağı, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis’e isabet etti. Boğazından yaralanan kadın, kanlar içinde kaldı. Eşine ilk müdahalede bulunan Hilmi Seyis’in ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yeter Seyis’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Seyis’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Hilmi Seyis, serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.