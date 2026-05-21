        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu! | Son dakika haberi | En son haberler | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda Hilmi Seyis, yamaç arazide dengesini kaybedip, ayağı kayınca elindeki ot biçme motorunun bıçağı eşi Yeter Seyis'e isabet etti. Boğazından yaralanan Seyis hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hilmi Seyis, yamaç arazide dengesini kaybedip, ayağı kayınca elindeki ot biçme motorunun bıçağı, oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis’e (56) isabet etti. Boğazından yaralanan Seyis hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün ilçenin Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Hilmi-Yeter Seyis çifti ot biçmek için bahçelerine gitti.

        İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

        Yamaç arazide motorlu makineyle ot biçme sırasında dengesini kaybeden Hilmi Seyis, ayağı kayınca sürüklendi. Hilmi Seyis, kontrolü kaybedince, çalışır haldeki ot biçme motorunun bıçağı, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Yeter Seyis’e isabet etti. Boğazından yaralanan kadın, kanlar içinde kaldı. Eşine ilk müdahalede bulunan Hilmi Seyis’in ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yeter Seyis’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yeter Seyis’in cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan Hilmi Seyis, serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Ece eridi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Doğumlar dip yaptı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
