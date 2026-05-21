        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay'da sağanak etkisini gösterdi... Yollar çöktü, sokakları sel aldı! | Son dakika haberleri

        Hatay'da sağanak etkisini gösterdi... Yollar çöktü, sokakları sel aldı!

        Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökmede otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kaybederken, Antakya'da toprak kayması sonucu çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Kent genelinde yollar çöktü, araçlar zarar gördü, bazı yollar trafiğe kapatılırken mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

        Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü.

        Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.

        Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

        Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.

        Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev de toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü.

        Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmada 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

        Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayrıca ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

        Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

        Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Doğumlar dip yaptı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
