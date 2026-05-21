Hatay'da sağanak etkisini gösterdi... Yollar çöktü, sokakları sel aldı!
Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökmede otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kaybederken, Antakya'da toprak kayması sonucu çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 3 kişi yaralı kurtarıldı. Kent genelinde yollar çöktü, araçlar zarar gördü, bazı yollar trafiğe kapatılırken mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi
Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.
Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü.
Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.
Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.
Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.
Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev de toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü.
Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmada 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.
Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.