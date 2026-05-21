        Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den miras açıklaması: 5 kişiye yeter - Magazin haberleri

        Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den miras açıklaması: 5 kişiye yeter

        2024'te kaybettiği annesi Ahu Tuğba'nın acısıyla sarsılan Anjelik Calvin, uzun süre sonra görüntülendi. Calvin, annesinin vefatından sonra yaşadığı travmayı ve mirası hakkında konuştu

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:46
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter

        Uzun yılladır ABD'de yaşayan Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de 2024'te Miami'deki evinde hayatını kaybetmişti. KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Annesinin ölümüyle sarsılan Anjelik Calvin, uzun süre sonra objektiflere yansıdı.. Gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız" sözlerine Calvin, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

        "ANNEMİN KANLI YASTIĞINI SAKLADIM"

        ABD'de annesinin hayatını kaybettiği evde yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini anlatan Calvin, şunları söyledi: Büyük bir psikolojik travma atlattım. Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı. O dönem evimi fareler bastı. 'Acaba ev lanetlendi mi?' diye düşündüm ama meğer bütün binayı basmış. Annemin öldüğü yatak tam karşımda duruyordu. Zaten o anki şokla annemin öldüğü kanlı yastığı vesaire her şeyi saklamışım. Büyük bir travmaydı.

        "ANNEMİN EŞYALARINI ÇALDILAR"

        Anjelik Calvin, yaşadığı tek şokun bu olmadığını da söyledi. Annesine ait birçok eşyanın çalındığını açıklayan Calvin, "Annemin hatıralarını ne yazık ki saklayamadım, evdeki kaos ortamında hepsini çalmışlar. Annemden geriye hiçbir şey kalmadıysa bile pembe geceliği ve terlikleri bana yetiyor" dedi.

        "ANNEMDEN 5 KİŞİYE YETECEK KADAR MİRAS KALDI"

        Annesinden kalan miras ile ilgili de konuşan Calvin, "Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Net bir rakam söyleyemem. Ben annemin ölü bedenini gördüm; paranın, pulun inanın hiç değeri yok. Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin" diyerek, duygusal anlar yaşadı.

        Ahu Tuğba ile 1991-2010 yılları arasında ABD'li doktor Timmy Alejtanij ile evlilik yaşamıştı. Tuğba'nın kızı bu evlilikten dünyaya gelmişti.

