        Haberler Gündem Çevre SON DAKİKA HABER: Almus Barajı'nda son durum AFAD Başkanı Pehlivan: 4 bin hane tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi!

        Tokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ki, bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:28
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!

        AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla oluşan taşkın riskini yerinde incelemek üzere kente geldi. Başkan Pehlivan, Tokat AFAD İl Müdürlüğü’nde koordinasyon toplantısına katıldı.

        "4 BİNİN ÜZERİNDE HANE TAHLİYE EDİLDİ"

        Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve İl protokolü katıldı.

        Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Pehlivan, "Biraz önce güncel rakamlar arkadaşlar ifade ettiler. 4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

        "SÜREÇ NORMALE DÖNDÜĞÜNDE EVLERİNE DÖNECEKLER"

        Anlayış gösterdiler. Bu risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimize sorumlu birimlerimizle iş birliği yaptılar ve gene onlara teşekkür ediyoruz. Biz kamu misafirhanelerini Sayın Valimizin talimatlarıyla açmıştık. Orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik ama kalanı ağırlıklı olarak kendi akrabalarını yakınların yerinde kaldılar. İnşallah normale döndüğünde süreç hepsi evlerine dönecekler.

        Esnaflarımız, sağ olsunlar onlar da bu tedbir çalışmalar ortak oldular. Dükkanlarına boşaltanlar oldu. Yine dükkanların önünde tahkimatlar oluşturuldu. Sular çekildiğinde inşallah esnaflarımıza yine normale dönecekler. Bu süreçte tarım arazileri ile ilgili tespitler yapılıyor. Evlerle ilgili hasar, zarar tespitleri yine tarım alanlarında Tarım İl Müdürlüğümüz, evlerde defterdarlık.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (solda), Tokat AFAD Müdürlüğündeki Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Toplantıda Tokat Valisi Abdullah Köklü (ortada) de yer aldı.
        Hasar tespiti de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dün itibariyle 2 bin 58 personel bu günler boyunca vazife gördü ve 530 araç yaklaşık 550 yakın araç burada araçlar içerisinde iş makineleri var. Dalgıç pompalar, motopomp, dronlar, botlarımız ve benzeri araç gereç burada görev aldı, süreci takip ediyoruz.

        "HAVA TAHMİNLERİNİ ALIYORUZ"

        Bir yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahminleri alınıyor. Bir yandan DSİ genel Müdürlüğümüzün yine barajların durumuyla ilgili anlık bilgi paylaşımları söz konusu. Dikkatli bir şekilde takibe devam edeceğiz inşallah Tokat’ımızda ve ilçelerimizde bu süreç içerisinde herhangi bir can kaybımız olmadı, yaralanmamız olmadı. Süreci sonuna kadar inşallah olmaması için her türlü tedbiri alacağımızı ifade ediyorum" dedi.

        BİNLERCE HAYVAN TAHLİYE EDİLDİ

        Pehlivan, 10 bin 333 büyükbaş hayvan, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan ve 2 bin 500 civarında da arı kovanının da tahliyelerinin yapıldığını söyledi.

        DEV KAYALARLA SET YAPILDI

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle nehir yatağında oluşabilecek taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.

        KAYALARDAN DUVAR ÖRÜLDÜ

        DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmayla, nehrin kenarlarında tahkimat çalışması yapıldı. İş makineleriyle üst üste yığılarak adeta bir duvar haline getirilen dev kayalarla, suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Bölgedeki önlemler ve ekiplerin takibi sürüyor.

