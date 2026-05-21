Akkök Holding, geçen yıl tamamladığı toplam 481 milyar dolarlık stratejik sektörlerde yaptığı ‘yerlileşme’ yatırımlarının meyvelerini bu yıl almayı planlıyor. Holding, özellikle kritik malzeme üretimine dönük yatırımların devreye girmesiyle bu yıl ihracatta 760 milyon dolar barajını aşacak.

Akkök Holding'in 2026 performansını ve önümüzdeki dönem öngörülerini gazetecilerle paylaşan Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, enflasyonla mücadele programının toplumun her kesimini zorladığını belirterek, "Ancak enflasyon her şeyden önemli. Eğer enflasyonu düşüreceksek bu acıları çekmemiz gerekiyor" dedi. Durusoy, 2026'da da İran savaşı nedeniyle küresel enflasyon beklentilerinin arttığını ifade ederek "2026 güllük gülistanlık olmayacak gibi gözüküyor" dedi.

TUNUS'TA YATIRIM YAPILABİLİR

Durusoy, Aksa Akrilik'in iştiraki Aksa Kompozit'in işçiliğin Türkiye'den daha ucuz olduğu ve aynı zamanda Airbus'ın havacılık üssünden dolayı pazar bulmakta zorlanmayacakları Tunus'ta yatırım yapmayı planladığını ancak daha fizibilite çalışmalarının tamamlanmadığını da vurguladı.

2025 yılında küresel ölçekte jeopolitik risklerin ve korumacı ticaret politikalarının tedarik zincirleri üzerindeki etkisinin sürdüğü, finansmana erişimin sınırlı kaldığı bir yıl yaşandığını belirten Durusoy, "Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası ile birlikte dezenflasyon süreci öne çıktı. Bu ortamda stratejik olarak benimsediğimiz çok sektörlü ve dengeli portföy yaklaşımı sayesinde riskleri dağıttık ve operasyonel sürekliliğimizi koruduk" diye konuştu. Durusoy, programlarının ‘kimya ve ileri malzemelerde kârlı büyüme’ ile ‘değer odaklı yapı’ öncelikleriyle şekillendiğini ifade etti.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ

2025'te tamamlanan yatırımlarla holdingin daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme dönemine girdiğini söyledi. Durusoy "Özellikle kimya ve ileri malzemelerde kapasite kullanımının artırılması ve katma değerli ürünlerin payının yükseltilmesi en önemli önceliklerimiz arasında. Yıl sonuna kadar bu dönüşümün finansal göstergelerimize yansımasını bekliyoruz" dedi.

2025 yılının hacim bazlı büyümeden ziyade ürün gamının katma değerli ürünlere evrilmesiyle dengelendiğini vurgulayan Durusoy, "Teknik elyafın toplam içindeki payı arttı. Karbon elyaf ve kompozit yatırımlarıyla ileri malzemelerde yüksek marjlı segmentlere geçişimiz hız kazandı. Bu dönüşüm, kârlılığa odaklı büyüme yaklaşımımızın temel unsurlarından biri oldu" dedi.

DOLAR BAZINDA YÜZDE 9 BÜYÜME

24 operasyonel şirket, 22 üretim tesisi ve 6.500'ü aşan istihdam kapasitesiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Durusoy, 2026 hedeflerini de şöyle anlattı: “Yatırımlarımızın sağladığı katkıyla bu yıl büyümemizi sürdüreceğiz. Geçen yıl 3.4 milyar dolar olan kombine ciromuzu bu yıl 3.7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu dolar bazında yüzde 9 seviyesinde önemli bir büyümeyi getirecek. 2025'te 680 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatta ise Avrupa'daki talep zayıflığına rağmen pazar çeşitlendirmesi ve katma değerli ürünlere yönelişimiz sayesinde marj katkısını artırdık. Bu yıl da ihracattaki artışımızın devam etmesini ve 763 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz. İhracatta odak alanlarımız yeni coğrafyalar, alternatif müşteri kanalları ve katma değerli ürünler. Yıl sonunu bu hedefin üzerinde kapatmak için müşteri bazında derinleşmeye ve marj kalitesine odaklanıyoruz" dedi.

İKİ YILDA 800 MİLYON DOLAR YATIRIM

2025 yılında toplam 481 milyon ABD doları yatırım gerçekleştirildiğini hatırlatan Durusoy, bu yıl da yatırımların devam ettiğini ve yıl sonuna kadar toplam 324 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti. İki yılda toplam 800 milyon doların üzerine çıkan yatırım yaklaşımının üç ana eksende ilerlediğini açıklayan Durusoy, "Mevcut kapasitenin etkin kullanımı, seçici kapasite artışı ve yeni yetkinlik kazanımı odaklı bir program yürütüyoruz. Bu yaklaşım, sermaye disiplinini korurken uzun vadeli büyüme alanlarımızın geliştirilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı. Durusoy, yurtdışında yatırım fırsatlarını da değerlendirdiklerini belirterek, “Tunus’ta özellikle havacılık sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinin de olduğu yatırımlar bulunuyor. Bu yoğunlaşma Aksa İleri Kompozit şirketimize avantaj oluşturabilir. Yatırım için fizibilite ve yer araştırma çalışmalarımız sürüyor” dedi.

STRATEJİK ÜRÜNLERDE YERLİLİK STRATEJİSİ

Kimya ve ileri malzemelerde odağını stratejik ürün grupları, katma değerli üretim ve yüksek teknoloji alanlarında derinleşme olarak belirleyen Akkök Holding, Türkiye’de üretimi olmayan veya sınırlı olan stratejik ürünlerde yerli üretim kapasitesini geliştirmeye öncelik ve önem veriyor.

Yatırımlarını ithalat ikamesi, ihracat gücünün desteklenmesi, verimlilik ve dikey entegrasyon hedefleriyle şekillendirdiklerini belirten Durusoy, şunları söyledi: “Mithra (UHMWPE) yatırımı 350 ton kapasiteyle üretime başladı ve ilerleyen dönemde 500 tona çıkarılacak ve savunma ile ileri malzemelerde yeni bir büyüme alanı oluşturuyor. Aksafil yatırımıyla 4.000 ton kapasiteyle akrilik elyaf değer zincirinde bir adım ileriye geçildi. Aralık 2025’te kapasite 7.000 ton seviyesine çıkarıldı. Akkim Kimya tarafından hayata geçirilen epoksi reçine yatırımıyla, stratejik bir üründe yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yıllık 150–200 milyon dolar düzeyinde ithalat ikamesine katkı sağlanması hedefleniyor. Aksa Carbon ve Aksa İleri Kompozit üzerinden karbon elyaf ve kompozitte bütüncül bir değer zinciri oluşturularak hammadde üreticisinden entegre çözüm sağlayıcısına geçiş yapıldı.”

GAYRİMENKULDE 500 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ

Gayrimenkul sektöründe de büyümesini sürdüren Akkök Holding, bu yıl Sahrayıcedit projesine başlamayı planlıyor. Durusoy’un verdiği bilgiye göre Sahrayıcedit projesinin büyüklüğü 500 milyon dolar seviyesinde olacak. Akasya ve Akbatı AVM’lerinde ise yüzde 95’in üzerindeki doluluk oranının sürdüğünü, Akmerkez’de Nisan 2026 itibarıyla yüzde 92’nin üzerindeki doluluk oranının korunduğunu belirten Durusoy, Akiş GYO’da yurtiçindeki fırsat odaklı projelerin yanı sıra yurtdışında iş birliği fırsatlarını da değerlendirdiklerini belirtti.

SEDAŞ HALKA AÇILIYOR

Enerji tarafında da portföyün yüzde 26’sı yenilenebilir olacak şekilde yapı sürdürülürken, kaynak çeşitliliği ve verimlilik odağı korunduğunu belirten Durusoy, şunları söyledi: “Akenerji’nin 904 MW kurulu güce sahip Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde planlanan 7,79 MW hibrit GES yatırımıyla santralin iç tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. Ortaklığımız bulunan SEDAŞ ise artan enerji talebi, iklim koşulları ve dijital dönüşümün etkileri doğrultusunda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerini kapsayan faaliyet bölgesinde şebeke dayanıklılığını artıran, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına odaklanmayı sürdürüyor. SEDAŞ’ın halka arzı için SPK’ya başvuru yapıldı. Sepaş Enerji ise 2026–2030 uygulama döneminde dağıtım ve şebeke altyapı yatırımlarına devam etmekte ve toplayıcılık- perakende tarafında da pazar payı artışı ve büyüme sürüyor.”