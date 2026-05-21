TFF, yeni sezon transfer başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine ve 2. Transfer ve Tescil Döneminin 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verildi.