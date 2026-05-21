Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız" | Dış Haberler

        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyumu alacaklarını ifade ederken, "Muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

        İran'ı askeri açıdan "mağlup ettiklerini" savunan Trump, Tahran'la müzakerelerin sürdüğünü ve bu sürecin sonunda İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söyledi.

        ABD Başkanı, "İran'ın Umman ile görüşerek Hürmüz Boğazı'ndan ticari geçişlerde ücret almaya yönelik bir girişimde olduğu" yönündeki haberleri değerlendirdi.

        REKLAM

        Hürmüz Boğazı'nın uluslararası bir su yolu olduğunu ve tüm ticari geçişlere açık olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu. Daha önce de müzakere etmişler, onlarla görüşmüşler, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Trump, İran'ın limanlarına yönelik ABD ablukasının tam olarak sürdüğünü ve ablukanın çok etkili olduğunu savunarak "Bizim onayımız olmadan geçebilen tek bir gemi bile olmadı ve donanmamız harika bir iş çıkardı. Bizim onayımız olmadan hiçbir gemi, İran'a girmiyor veya İran'dan çıkmıyor." dedi.

        "İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceğiz"

        ABD Başkanı, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya "Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız, ona ihtiyacımız yok, muhtemelen aldıktan sonra da imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz." yanıtını verdi.

        İran, uranyumla ilgili gündeme gelen iddiaları yalanladı

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Mücteba Hamaney'in ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğine dair uluslararası basında yer alan iddianın doğru olmadığını bildirdi.

        REKLAM

        İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan aracılığıyla sürdürülen görüşmeler hakkında uluslararası medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

        "Son günlerde görüşmelerin çeşitli yönleriyle ilgili ortaya atılan spekülasyonların hiçbirini doğrulamıyoruz." diyen Bekayi, şunları kaydetti:

        "Bu aşamada görüşmelerin odak noktası, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir. Nükleer görüşmeler, zenginleştirilmiş madde (yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum) ve zenginleştirme konusu gibi medyada ortaya atılan iddialar yalnızca medya spekülasyonudur ve güvenilirliği yoktur."

        Bekayi, görüşmelerin ayrıntıları hakkında doğru bilgilerin yetkililer ve müzakere ekibinin sözcüsü tarafından açıklanacağını belirtti.

        Reuters Haber Ajansı, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney’in ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

        İstanbul Çekmeköy'de, lise öğretmeni 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım , 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı