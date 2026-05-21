CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın Başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrası ilk özel röportajında HT Spor'a konuk oluyor.

Sena Alkan'ın moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor.

İşte Dursun Özbek'in HT Spor'a özel açıklamaları:

"Dursun Aydın Özbek, 1950 Şebinkarahisar doğumlu. Kelkit Vadisi’nde doğmuş, orada büyümüş bir kimliğim var. Çocukluk yıllarımın bir kısmı da orada geçti. Bizim bölge,fakir bir bölge rençberlikle geçinen, yoksul bir bölgeydi. Ailelerde göç veriyorlar. Babam da rahmetli İstanbul'a gelmiş. Tabi İstanbul'a geldikten sonra farklı bir dünyaya giriyorsunuz. Galatasaray Lisesi'nde okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Fakültesi'ni bitirdim "

🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Dursun Özbek: Kelkit Vadisi’nde doğmuş, orada büyümüş bir kimliğim var. Çocukluk yıllarımın bir kısmı da orada geçti. Bizim bölge, rençberlikle geçinen, yoksul bir bölgeydi.



▶️ Canlı izlemek… pic.twitter.com/dx9E2K18d0 — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"Babam biz küçükken vefat etti. Ben 13-14 yaşlarındaydım. O yaşlarda ailenin reisi olma sorumluluğunu da üstlendim çünkü ailenin en büyük çocuğuydum. Benim açımdan hayatın zorlu başlangıcı böyle oldu. Geçim derbi bir tarafta okula gideceksiniz tahsilinizi tamamlayacaksınız. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudum tabi orada yatılı okumanın büyük bir özelliği var. Lisenin yapısı itibariyle baktığınız zaman sizi hayata en iyi şekilde hazırlayan bir yapısı var Galatasaray Lisesi'nin.

🦁 Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek HT Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor!



🎙️ Dursun Özbek: Babam biz küçükken vefat etti. Ben 13-14 yaşlarındaydım. O yaşlarda ailenin reisi olma sorumluluğunu da üstlendim çünkü ailenin en büyük çocuğuydum. Benim açımdan hayatın zorlu… pic.twitter.com/KAKyTOG61N — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"GALATASARAY BAŞKANI OLMANIN HAYALİNİ KURARDIK"

"8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık. Peki neden böyle bir hayal kuruyorduk? Çünkü o dönemde merhum Selahattin Beyazıt, Galatasaray'ın başkanıydı. Aynı zamanda Türkiye’nin vergi rekortmeniydi; karizmatik, zımba gibi bir insandı ve Galatasaray Kulübü'nün başkanlığını yapıyordu."

🔹 "Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık."



🎙️ Dursun Özbek: 8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık. Peki neden böyle bir hayal kuruyorduk? Çünkü o dönemde merhum Selahattin… pic.twitter.com/nNVOVaXufi — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"GALATASARAY'A KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"

"Mayıs ayında tekrardan seçimlerimiz var orada da adayım. Galatasaray Lisesi’nin bize verdiği bir emek var. Hayatımdaki en önemli dönem Galatasaray Lisesi'nde geçirdiğim dönem. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum. Birçok dönemde Galatasaray'ın hizmetinde oldum."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Özbek: Galatasaray Lisesi’nin bize verdiği bir emek var. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/N06dGPRAsj — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK ESAS"

"Devraldığımız takım, bir önceki sene ligi 13. bitirmişti. Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esastır. Özellikle futbolda başka bir hedefiniz olamaz. Şampiyon olmak olmazsa olmazınız. O iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son dört senelik hikayemiz orada başladı. Tabi yeni bir takım kurduk kurduğumuz takımla 2 sene üst üste şampiyon olduk sonrasında bazı destekler yaptık ve 2 seneyi daha şampiyon tamamladık. Hayal ettin mi derseniz evet Galatasaray'da şampiyonluk esas hayal etmeye bile gerek yok bu ceketi giydiğiniz zaman hedefiniz Galatasaray'ı şampiyon yapmak olduğu için hayalinde ötesinde bir emek sarf ettik arkadaşlarımla beraber."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Devraldığımız takım, bir önceki sene ligi 13. bitirmişti. Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esastır. Özellikle futbolda başka bir hedefiniz olamaz. O iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son dört senelik hikâyemiz orada… pic.twitter.com/s9fYXXHMwd — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"Büyük camialarda barışmanın ve sevgi ikliminin getirdiği bir şey bu. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da aynı sevgi iklimini devam ettirerek başarılarımıza ve şampiyonluklarımıza yenilerini ekleyeceğiz, önümüzdeki dönemde."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Büyük camialarda barışmanın ve sevgi ikliminin getirdiği bir şey bu. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da aynı sevgi iklimini devam ettirerek başarılarımıza ve… pic.twitter.com/rqvVFv6ab8 — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"KIRILMA NOKTASI OLAN BİRÇOK MAÇ VARDI"

"Ben hiçbir zaman aritmetik olarak şampiyonluk kesinleşmediği sürece ne “şampiyon olduk” havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir hava ve atmosfer içinde olmasını isterim. Antalya’yla oynadığımız, şampiyonluğumuzun kesinleştiği son maça kadar hiçbir zaman böyle bir hava ya da ambiyans içine girmedik. Konsantrasyonumuzu bozmadan işi son maça kadar götürdük. Kırılma noktası olan birçok maç var zaten. Önemli maçlardan bir tanesi de evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçıydı. O maçı kazanınca tabii büyük bir mutluluk yaşadık."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Ben hiçbir zaman aritmetik olarak şampiyonluk kesinleşmediği sürece ne “şampiyon olduk” havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir hava ve atmosfer içinde olmasını isterim. Antalya’yla oynadığımız, şampiyonluğumuzun kesinleştiği son… pic.twitter.com/e71dY0Tawo — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"MAÇLARI İZLERKEN KİMYAMDA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

"Siz tuttuğunuz takımın maçını nasıl izliyorsunuz bilmiyorum ama ben Galatasaray maçlarını izlerken kimyamda değişiklik olduğunu hissediyorum. O heyecanla o şeyle maçı izliyorum. Her maçın tabi kendine özel anları var ama özellikle bu sene puan farkının da yakın gitmesinden dolayı heyecanı biraz arttırmıştı."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Ben Galatasaray maçlarını izlerken kimyamda değişiklik olduğunu hissediyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/bBhRuJ18tE — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"EN HEYECANLANDIĞIM MAÇ ANTALYASPOR'DU"

"Bu sene en çok heyecanlandığım maç Antalyaspor maçıydı. Şampiyonlar Ligi’nde de burada oynadığımız Juventus maçından çok keyif almıştım."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Şampiyonlar Ligi’nde de burada oynadığımız Juventus maçından çok keyif almıştım.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/hgXdHZCq4K — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"O İKİ MAÇ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Bu sene içinde en çok üzüldüğüm maç, Kocaeli’nde kaybettiğimiz 2-1’lik maçtı. Tam performansı yakalamışken o maçla beraber gerçekten çok üzüldüm. Bir de Konya’da 2-0 kaybettiğimiz maç vardı. O iki maç beni üzmüştü. Ama tabii hayatın akışı içinde bunlar var. Yani bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok. Bazı maçlar üzücü oluyor."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Bu sene içinde en çok üzüldüğüm maç, Kocaeli’nde kaybettiğimiz 2-1’lik maçtı. Tam performansı yakalamışken o maçla beraber gerçekten çok üzüldüm. Bir de Konya’da 2-0 kaybettiğimiz maç vardı. O iki maç beni üzmüştü. Ama tabii hayatın akışı… pic.twitter.com/pT3jbAKGRl — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ BAŞARISINI YUKARI TAŞIMAK ZORUNDADIR"

"Galatasaray’ın kuruluş hedefi içinde zaten Ali Sami Yen’in ortaya koyduğu misyon vardır: Türk olmayan takımları yenmek. Dolayısıyla Galatasaray’da hedef budur. Galatasaray, Avrupa’daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır. Geçtiğimiz sezon son 16’ya kalarak bunu sağladık. Önümüzdeki sene de inşallah son 8’e ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Galatasaray’ın kuruluş hedefi içinde zaten Ali Sami Yen’in ortaya koyduğu misyon vardır: Türk olmayan takımları yenmek. Dolayısıyla Galatasaray’da hedef budur. Galatasaray, Avrupa’daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır.… pic.twitter.com/TKeBLFdd4C — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI MÜZEMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ"

"UEFA Kupası'nı alacağı pek kolay tahmin edilebilen bir şey değildi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray birçok ilkleri yapmış bir kulüp. Benim bu dönem, benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte, çok uzun bir vadede değil, mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz."

📺 Özel Röportaj



🔹 "Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz."



🎙️ Dursun Özbek: Benim bu dönem, benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte, çok uzun bir vadede değil, mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/w6wZSTnhjU — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

ICARDI AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek."

REKLAM

🦁 Icardi kalıyor mu?



🎙️ Dursun Özbek: Kendisiyle buluştum, menajeriyle buluştum. Kendilerine bir teklif yaptık.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/XqrzhvSTaZ — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Icardi oynama garantisi istedi mi?

Dursun Özbek: Böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun, “sen bu takımda garanti oynayacaksın” diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip “ben oynama garantisi istiyorum” diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey.

❓ Icardi oynama garantisi istedi mi?



🎙️ Dursun Özbek: Böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun, “sen bu takımda garanti oynayacaksın” diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz.



Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip “ben oynama garantisi… pic.twitter.com/EyFnyAZ7rY — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

OSIMHEN'İN TRANSFER SÜRECİ

"Sezon sonu, “Ben Galatasaray’da kalırım.” dedi. Biz tabii onu duyunca Napoli’yle konuşmaya başladık. Napoli Kulübü, Osimhen’in transferi için akreditif istedi. Ben kendi şirketimden... Bir kısmını peşin ödedik. 35 milyon Euro’luk akreditif açtık."

🦁 Victor Osimhen'in transfer süreci



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Sezon sonu, “Ben Galatasaray’da kalırım.” dedi. Biz tabii onu duyunca Napoli’yle konuşmaya başladık. Napoli Kulübü, Osimhen’in transferi için akreditif istedi. Ben kendi şirketimden... Bir kısmını peşin ödedik. 35… pic.twitter.com/1X9Ghc5Muq — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"BONSERVİS BEDELİNİ HAK EDEN BİR OYUNCU"

"Victor Osimhen, gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu da ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi."

🎙️ Dursun Aydın Özbek: Victor Osimhen, gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu da ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi.



▶️ Canlı izlemek için:… https://t.co/1yfkX4ahhZ pic.twitter.com/mNps3xEWy5 — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

"OSIMHEN'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ!"

"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz! Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."

"GALATASARAY'I BU RİSKE SOKMAK İSTEMİYORUM"

"Sezon daha başlamadığı için birçok oyuncumuzla özellikle Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Benim görüşüm şu; biz bir yolculuğa çıktık ve şu anda futboldaki bu yolculuğumuz son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu rüzgarı hiç eksiltmemek için takımın omurgasını bozmadan, eksik bölgelerimize transfer takviyesi yaparak özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. Bahsettiğiniz oyunculardan birisini sattığınız zaman yerine ikame etmeniz lazım. Dolayısıyla bu ikamelerde zaman zaman istediğiniz performansı ve uyumu alamayabilirsiniz. Galatasaray’ı bu riske sokmak istemiyorum."

📺 Özel Röportaj



🎙️ Dursun Aydın Özbek: Sezon daha başlamadığı için birçok oyuncumuzla özellikle Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Benim görüşüm şu; biz bir yolculuğa çıktık ve şu anda futboldaki bu yolculuğumuz son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu rüzgarı hiç… pic.twitter.com/kmZSC3o6M1 — HT Spor (@HTSpor) May 21, 2026

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ

"Uğurcan; kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa… Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla, bütün bunlar yan yana geldiği zaman Galatasaray’a layık bir kaleci olarak hep öyle baktım Uğurcan’a. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada transferde. Çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu, ben tercihimi Uğurcan’dan yana kullandım."