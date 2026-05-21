        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı! Galatasaray'a haber yolladılar

        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı! Galatasaray'a haber yolladılar

        Udinese'nin geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo konusunda nihai kararını verdiği ve sarı-kırmızılılara bunu ilettiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:36 Güncelleme:
        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'yla ilgili kararını verdi.

        OPSİYON KULLANILACAK

        Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan temsilcisi, Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun kullanılacağını Galatasaray'a bildirdi.

        "ZANIOLO GİBİ KARAKTERE İHTİYACIMIZ VAR"

        Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınından TV 12'ye konuşan İnler, "Zaniolo bizim için çok önemliydi. Gücümüz, bir oyuncu buraya geldiğinde onun elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmak olmalı ve o da takım için elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun için hiçbir şey kolay olmadı ama sahada gösterdiği hırsı seviyorum, bu karaktere ihtiyacımız var. Bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

        "UDINESE'DE UZUN YILLAR KALMAYA HAZIRIM"

        Geçtiğimiz haftalarda kulübün internet sitesine konuşan Zaniolo ise, "Udinese'ye yaptıklarından dolayı inanılmaz bir minnettarlık duyuyorum. Kulüple konuşacağız. Kalmaya hazırım hatta uzun yıllar kalmaya hazırım. Hala konuşmamız gerekiyor ancak Udinese'nin bana yapacağı her türlü teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu sezon Udinese formasıyla 38 maçta 2 bin 450 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

        İtalyan ekibinin Zaniolo'yu 10 milyon Euro bonservis veya 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.

        Uyuşturucu kartelinin elebaşı İstanbul'da yakalandı

        Almanya tarafından "difüzyon mesajı" ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından V.B., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis tarafından düzenlenen ortak operasyon ile İstanbul'da yakalandı. (İHA)

