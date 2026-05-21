Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ETKİLİ OLACAK

Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

15 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji'nin uyarı haritasında "sarı" alarm verilen 15 kentimiz ise şunlar: "Adana, Bolu, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce."

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.