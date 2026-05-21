        Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi! Şiddetli sağanak geliyor | Son dakika haberleri

        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 15 kent için "sarı" alarm vererek sel, su baskını ve taşkın uyarısında bulundu. İşte dikkat uyarısında bulunulan illerimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:17
        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ETKİLİ OLACAK

        Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        15 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'nin uyarı haritasında "sarı" alarm verilen 15 kentimiz ise şunlar: "Adana, Bolu, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce."

        SEL VE SU BASKININA DİKKAT

        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

