Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli bakan Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrailli bakan Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösterdiği utanç görüntülerine tepki gösterdi. Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere yer veren Petro, "Bakan Ben-Gvir tam bir Nazi gibi davranıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle davrandı." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i Nazilere benzetti.

        Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında, Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülere yer veren Petro, "Bakan Ben-Gvir tam bir Nazi gibi davranıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak istedikleri için vatandaşlarımıza böyle davrandı." ifadesini kullandı.

        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki Haberi Görüntüle

        İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİNE KÖTÜ DAVRANIŞI

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

        Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı.

        Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da, dün akşam cami önünde cesedi bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün cinayet şüphelisinin, olaydan önce kahvehane işleten 50 yaşındaki Turan. A.'yı çıkan tartışmada silahla yaralayan 30 yaşındaki İbrahim Arslan olduğu ortaya çıktı. Arslan, Bülbül'ü küfürleşme sonrası kendini korumak amacıy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!