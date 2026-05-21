        Haberler Magazin Bertuğ Özgür Yıldırım baba oluyor - Magazin haberleri

        Bertuğ Özgür Yıldırım baba oluyor

        Başakşehir'in milli futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile geçtiğimiz yıl evlendiği Portekizli model Oriana Correia Gomis, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:46 Güncelleme:
        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, geçtiğimiz yılın kasım ayında Portekizli model sevgilisi Portekizli model Oriana Correia Gomis ile nikâh masasına oturmuştu.

        Ünlü çiftten sevenlerine müjdeli haber geldi. İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan ikili, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla duyurdu.

        Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olan Oriana Correia Gomis, ultrason fotoğrafını "En büyük hayalim" notuyla yayımladı.

        "İNSANIN KURDUĞU EN GÜZEL TAKIM, AİLESİDİR"

        23 yaşındaki futbolcu ise mutluluğunu, "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" ifadeleriyle paylaştı.

        Öte yandan, geçtiğimiz nisan ayında nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından silerek kafaları karıştıran Bertuğ Özgür Yıldırım, "Evliliklerinde kriz mi var?" sorusunu akıllara getirmişti.

        İddiaların ardından eşiyle olan bir fotoğrafını Ebru Gündeş'in 'Severek Öleceğim' şarkısı eşliğinde paylaşan Yıldırım, "Sorun yok" mesajı vererek ayrılık dedikodularına son noktayı koymuştu.

        "Allah ondan aldığını buna versin" Ege Kökenli: Allah ondan aldığını buna versin

        Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olan Ege Kökenli, kızının adının Tal olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybettikten sonra yeniden anne olan oyuncu, hamileliğini gizlediği dönemde aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada eleştirildiğini söyledi.

