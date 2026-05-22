        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı | Son dakika haberleri

        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 08:54 Güncelleme:
        Türkiye gündemini sarsan 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin onama kararının ardından, baba Nezih Çinkitaş hakkında kesinleşen ceza doğrultusunda işlem başlatıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çinkitaş’ın yakalanması için çalışma yaptı.

        ARANAN ŞAHISLAR EKİPLERİ YAKALADI

        Kesinleşen kararın ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

        2001’DE VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ

        12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001’de, Kadıköy İçerenköy’deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınıp sorgulandı. Şüpheli görülen çift serbest kaldı. Cinayetle ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

        3 AY KALA OPERASYON DÜZENLENDİ

        Olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde ettikleri yeni delil ve bilgilerin ardından zamanaşımına 3 ay kala, Kasım 2020’de düzenledikleri operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ı gözaltına aldı.

        19 YIL SONRA DNA BIÇAKTA ÇIKTI

        19 yıl sonra babanın DNA’sı olayda kullanılan bıçakta bulundu. Eldeki delillerin ardından iki şüpheli tutuklandı.

        YEREL MAHKEME "BERAAT" KARARI VERDİ

        Dava, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Altı ay sonra baba ile üvey anne tahliye edildi. Mahkeme, 30 Mayıs 2022 tarihinde verdiği kararda Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Özcan hakkında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

        "NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" VE MÜEBBET HAPİS

        Dosyanın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak Nezih Çinkitaş hakkında “nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        YARGITAY KARARINI 1 NİSAN 2026’DA VERDİ

        Dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin 8 Temmuz 2024 tarihinde verdiği kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Kararda, katılan tarafların ve sanık avukatının yaptığı temyiz başvurularının esastan reddedildiği belirtildi.

        "EYLEMİN SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ SAPTANDI"

        Yargıtay’ın gerekçeli kararında, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, tüm delillerin toplandığı ve eksik inceleme bulunmadığı vurgulandı. Kararda, “eylemin sanık Nezih tarafından kasten gerçekleştirildiğinin saptandığı” ifade edildi.

        "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYE YETERLİ KANIT YOK"

        Yargıtay kararında dikkat çeken bir başka değerlendirme ise “canavarca hisle öldürme” suçlamasıyla ilgili oldu. Kararda, sanığın “sırf öldürmek ya da acı çektirmekten zevk almak amacıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanıt bulunmadığı” belirtildi.

        ŞEHNAZ ÖZCAN HAKKINDAKİ BERAAT ONANDI

        Yargıtay, üvey anne Şehnaz Özcan hakkında ise “her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını” belirterek beraat kararını hukuka uygun buldu. Kararda, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine dikkat çekildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

        Yargıtay’ın onama kararının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Baba Çinkitaş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

