Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 44 yaşındaki Fatih Yılmaz, üç çocuğunun annesi olan 37 yaşındaki Alev Yılmaz'ı, evlatlarının önünde bıçakla boğazını keserek öldürdü. Katil koca, aynı bıçakla hayatını son verirken, olayın tanığı olan 13 yaşındaki en büyük çocuk 112'yi arayıp yardım istedi
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 07:37
Sakarya, kadın cinayetinin son adresi oldu. Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi, 536. Sokak’ta meydana gelen olayda, 13, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının önünde Fatih Yılmaz (44) tartıştığı eşi Alev Yılmaz’ın (37) boğazını bıçakla kesti.
KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ
Alev Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken Fatih Yılmaz, aynı bıçakla kendi boğazını keserek hayatına son verdi.
EN BÜYÜK ÇOCUK 112'Yİ ARADI
13 yaşındaki çocuğun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih ve eşi Alev Yılmaz’ın cansız bedenleri hastane morguna sevk edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin ilişkin inceleme başlatıldı.
