        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi | Sakarya haberleri | Son dakika haberleri

        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 44 yaşındaki Fatih Yılmaz, üç çocuğunun annesi olan 37 yaşındaki Alev Yılmaz'ı, evlatlarının önünde bıçakla boğazını keserek öldürdü. Katil koca, aynı bıçakla hayatını son verirken, olayın tanığı olan 13 yaşındaki en büyük çocuk 112'yi arayıp yardım istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 07:37 Güncelleme:
        Sakarya, kadın cinayetinin son adresi oldu. Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi, 536. Sokak’ta meydana gelen olayda, 13, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının önünde Fatih Yılmaz (44) tartıştığı eşi Alev Yılmaz’ın (37) boğazını bıçakla kesti.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        Alev Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken Fatih Yılmaz, aynı bıçakla kendi boğazını keserek hayatına son verdi.

        EN BÜYÜK ÇOCUK 112'Yİ ARADI

        13 yaşındaki çocuğun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih ve eşi Alev Yılmaz’ın cansız bedenleri hastane morguna sevk edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olaya ilişkin ilişkin inceleme başlatıldı.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kadir İnanır entübe edildi
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
