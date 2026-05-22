CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'den açıklamalar

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel "Bugün ilk itirazımızı, tedbir kararını kaldırılması için Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK'ya başvuracağız." dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonun... Daha Fazla Göster Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel "Bugün ilk itirazımızı, tedbir kararını kaldırılması için Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK'ya başvuracağız." dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açıp açmadığı sorusuna "Arayanlar arasında sayın Kılıçdaroğlu'nun telefonu var. Dönüp de ne konuşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla, şerefle seçildiği CHP koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Bugün itibariyle o telefona bu psikolojiyle açmak olmaz." şeklinde yanıt verdi Daha Az Göster