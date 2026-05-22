Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu: Bir hanedanın genetik bozukluklarla süren mücadelesi

SORUN YALNIZCA GÖRÜNÜŞ DEĞİLDİ

Habsburg çenesi yalnızca dikkat çekici bir yüz hattı değil, başlı başına bir sağlık problemi. Uzmanlara göre alt çenenin öne çıkması bazı aile üyelerinde dişlerin düzgün kapanmasını zorlaştırmış olabilir. Bu durumun çiğneme ve konuşma problemlerine yol açtığı düşünülüyor. Bazı tarih kayıtlarında, hanedan üyelerinin konuşurken zorlandığı ve ağız yapıları nedeniyle anlaşılmalarının güçleştiği de anlatılıyor.

Yemek yemek bile zorlaşmış olabilir

Bazı araştırmacılar, ileri seviyedeki çene yapısının yemek yemeyi bile zorlaştırmış olabileceğini belirtiyor. Hanedanın son dönemlerinde görülen sağlık sorunlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Habsburg çenesi bugün genetik problemlerin en bilinen tarihi örneklerinden biri kabul ediliyor.

Fotoğraf: Philip II of Spain, Dizbağı Nişanı'nı takarken — Jooris van der Straeten tarafından yapılmış portresi, yaklaşık 1554. Wikipedia/Kamu malı