Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99, yıllık enflasyonu da yüzde 32,11 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın yüzde 11’i toplu sözleşme zammından oluşuyor. Buna göre yüzde 6,09 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Bunun üzerine yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 13,52 oranında artacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70.251 TL

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Zamla birlikte en düşük memur maaşı 61.890 TL’den 70.251 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 27.772 TL’den 31.524 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 34.118 TL’den 38.727 TL’ye yükselecek.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 21.481 TL’den 25.296 TL’ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI İÇİN YASA ÇIKACAK

En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu.

Bu yıl ocak ayında ise en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyonun üzerinde artırıldı. Memur maaşlarına yakın olarak yüzde 18,48 oranında artırılarak 20.000 TL’ye çıkartıldı.

AK Parti Grubunun bugün TBMM’ye, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi sunacak. Halen 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı, artış 6 aylık enflasyona göre yapılırsa 23.552 TL’ye, artış memur maaş zammına göre yapılırsa 22.704 TL’ye yükselecek.

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EMEKLİ AYLIKLARI ZAMMI ARASINDA 4,3 PUAN FARK

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı arasında fark olacak. Memur emeklilerinin zam oranı daha düşük olacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 12,19 oranında artarken, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 18,60 oranında arttı. Memurlar lehine ocak ayında 6,41 puan fark oluştu.

Temmuz ayında ise memur maaş zammı yüzde 13,52’de kalırken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde oranında zam 17,76 oranında zam yapılacak. Bu kez SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine 4,24 puan fark oluştu.

KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI

Son toplu iş sözleşmesinde kamu işçilerine 2025 yılı ilk yarısında yüzde 24, ikinci yarısında yüzde 11, 2026 yılında ise ilk yarıda yüzde 10, ikinci yarıda yüzde 6 oranında zam öngörüldü. Enflasyonun toplu sözleşme oranını aşması halinde aradaki fark ilave edilecek.

Sözleşmesi ocak ayında başlayan kamu işçilerinin ücretlerine temmuz ayında yüzde 13,76 oranında zam yapılacak.