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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu korumaya çalışan çocuklarını darp ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 13:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!

        Muğla'da olay, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi.

        EŞİNİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

        ARAYA GİRİP KAVGAYI DURDURDULAR

        Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darp etmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

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        TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

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