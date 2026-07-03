Muğla'da olay, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi.

EŞİNİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.

ARAYA GİRİP KAVGAYI DURDURDULAR

Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darp etmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

REKLAM

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.