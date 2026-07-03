İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu korumaya çalışan çocuklarını darp ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 13:25 Güncelleme:
Muğla'da olay, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi.
EŞİNİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü.
ARAYA GİRİP KAVGAYI DURDURDULAR
Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darp etmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.
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TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.
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