Haziran ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 32.11 , aylık olarak ise yüzde 0.99 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.03 olarak hesaplandı.

Haziran verisiyle beraber TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 17.76'ya ulaştı.

Nisan ve mayıs aylarında yükselen yıllık enflasyon haziran ayında yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Aylık enflasyon da 6 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 2026'da ilk kez yüzde 1'in altına düştü.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2026:

Haziran 2026 Haziran 2025 Haziran 2024 Bir önceki aya göre değişim oranı 0,99 1,37 1,64 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 17,76 16,67 24,73 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 32,11 35,05 71,60 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 32,03 43,23 65,07

TÜİK verilerine göre haziranda en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35.45 artış, ulaştırmada yüzde 31.15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.61, ulaştırmada 5.19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.92 yüzde puan oldu.

ULAŞTIRMA FİYATLARINDA GERİLEME

Söz konusu grupların aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.17 artış, ulaştırmada yüzde 0.05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.04, ulaştırmada -0.01 ve konutta 0,27 yüzde puan olarak hesaplandı.

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FİYATI EN ÇOK DÜŞEN VE ARTAN ÜRÜNLER

Haziran ayında fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 54.26 ile 'Diğer meyveler' oldu. Bunu yüzde 44.55 'lik artış ile 'Yumrulu sebzeler' takip etti. Fiyatı en çok gerileyen maddeler ise yüzde 37.64 'Meyvesi yenen sebzeler' ve yüzde 24.80 ile 'Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler' oldu.

Madde Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) değişim oranı (%) Diğer meyveler, taze 54.26 33.21 Yumrulu sebzeler 44.55 70.70 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) 17.35 62.64 Turunçgiller, taze 12.85 17.94 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri 8.05 36.35 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri 6.90 40.90 Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) 6.27 38.19 Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler 5.88 38.80 Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler 5.31 22.05 Yağlar 5.14 46.42 Ev temizlik ve bakım ürünleri 5.00 25.05 Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri 4.90 29.44 Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.) 4.69 19.75 Peynir 4.36 43.86 Kahvaltılık tahıl ürünleri 4.18 21.60 Şeker 4.06 11.33 Sigara 4.01 35.43 Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları 3.77 37.14 Tuz, çeşniler ve soslar 3.61 36.35 Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri 3.60 13.47 Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri 3.57 49.09 Nakliye ve depolama hizmetleri 3.48 32.62 Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması 3.43 17.06 Konut sigortası 3.40 32.55 Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları 3.27 11.58 Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal 3.25 43.24 Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler 3.24 36.05 Mobil telefon ve ekipmanları 3.18 3.09 Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş 3.17 47.95 Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler 3.15 18.17 Maden suları ve kaynak suları 3.09 44.55 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.) 3.06 41.33 Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise) 2.99 43.05 Döşemelik kumaşlar ve perdeler 2.97 27.84 Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar 2.95 13.77 Elektrikli büyük mutfak eşyaları 2.94 23.57 Tahıl unları 2.89 29.98 Yoğurt ve benzeri ürünler 2.87 46.24 Diğer ev tekstilleri 2.86 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar 2.84 59.51 Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması 2.81 46.29 Margarin 2.76 40.20 İlkokul eğitimi (temel eğitim) 2.69 45.57 Elektrik 2.69 22.14 Kuaförlük hizmetleri 2.68 39.92 Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları 2.67 12.58 Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira 2.66 47.88 Eğitsel kitaplar ve ders kitapları 2.66 22.58 Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler 2.58 7.87 Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.) 2.56 29.59 İnternet erişim hizmetleri 2.50 40.70 Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri 2.49 22.66 İçkiler ve likörler 2.44 21.07 Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları 2.44 18.85 Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri 2.36 36.55 Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 2.35 44.71 Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları 2.33 38.73 Diğer kitaplar 2.29 37.94 Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları 2.22 8.49 Mefruşat, halılar ve kilimler 2.19 32.60 Otobüs ile yolcu taşımacılığı 2.18 43.09 Bitkisel sıvı yağlar 2.17 34.37 Mutfak gereçleri ve eşyaları 2.12 17.24 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 2.09 105.26 Kişisel bakım hizmetleri 2.09 34.16 Diğer kültürel hizmetler 2.03 21.10 Lastikler 2.02 24.74 Diğer hanehalkı hizmetleri 1.95 43.56 Giyim eşyalarının temizlenmesi 1.93 45.37 Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 1.93 34.76 Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması 1.84 30.91 Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler 1.81 32.60 Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş 1.77 35.79 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 1.75 37.80 Çiğ ve tam yağlı süt 1.74 56.77 Diğer sütler ve krema 1.73 Tahıllar 1.72 21.90 Spor faaliyetlerine katılım 1.70 37.72 Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler 1.66 Süt bazlı tatlı ve içecekler 1.61 50.06 Isıtıcılar, klimalar 1.55 13.36 Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar 1.55 11.79 Şarap, üzümden 1.54 22.30 Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.) 1.54 18.18 Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu 1.51 21.96 Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri 1.49 19.50 Ekmek ve unlu mamuller 1.40 35.60 Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar 1.39 8.14 Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz 1.38 36.81 Birinci el motorlu taşıtlar 1.37 14.94 Mobil iletişim hizmetleri 1.36 42.19 Paket turlar ve tatiller 1.33 26.38 Spor ekipmanları 1.29 6.21 Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler 1.28 21.12 Okul öncesi eğitim 1.25 Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları 1.23 9.78 Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri 1.22 40.24 Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler 1.12 11.67 Okul üniformaları 1.11 Kırtasiye ve çizim malzemeleri 1.03 13.25 Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar 1.02 16.76 TÜFE 0.99 32.11 Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler 0.98 37.87 Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması 0.97 32.10 Sağlık sigortası 0.97 1.24 Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı 0.90 50.84 Kahve 0.90 23.60 Yağı alınmış süt 0.85 45.12 Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı 0.80 46.01 Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 0.77 39.51 Çocuk bakım hizmetleri 0.75 31.07 Bisikletler 0.70 22.89 Biralar 0.62 34.40 Meyve ve sebze suları 0.61 28.68 Ev mobilyaları 0.58 19.47 Kurutulmuş ve dehidre meyveler 0.56 24.76 Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler 0.52 35.78 Yakacak odun, peletler ve briketler dahil 0.50 32.69 Erkek ayakkabıları 0.50 8.87 Görmeye yardımcı ürünler 0.49 31.29 Meşrubatlar 0.46 37.39 Kömür, kömür briketi ve turba 0.46 20.28 Eğlence ve dinlence hizmetleri 0.43 Kişisel ulaşım araçlarının parçaları 0.41 23.37 Özel taşımacılık sigortası 0.35 14.81 Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri 0.35 Diğer küçük ev aletleri 0.28 21.01 Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) 0.26 26.91 Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri 0.26 20.38 Su (şebeke suyu) 0.23 27.01 İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler 0.22 18.05 Diğer giyim eşyaları 0.15 16.25 Bebek ve çocuk ayakkabıları 0.14 13.54 Okul servisleri 0.13 40.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler 0.13 20.55 Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler 0.05 25.47 Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler 0.02 24.52 İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri 0.01 40.23 Kadın ve kız çocuk giysileri 0.01 9.69 Yükseköğretim eğitimi 0.00 64.58 Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı 0.00 55.85 Dini hizmetler 0.00 32.62 Havale ücretleri 0.00 30.87 Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri 0.00 29.74 Kuru baklagiller 0.00 25.25 Geçiş ücretleri 0.00 25.08 Tren ile yolcu taşımacılığı 0.00 19.17 Şans oyunları 0.00 6.47 Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) 0.00 Masa ve banyo tekstili -0.06 14.03 Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar -0.12 43.92 Tüpgaz (ev tüpü) -0.16 42.04 Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri -0.23 15.95 Kadın ayakkabıları -0.29 8.35 Bebek mamaları -0.30 18.19 Bebek giysileri (0-2 yaş) -0.58 -7.74 Erkek ve erkek çocuk giysileri -0.61 20.00 Motosikletler -0.65 11.41 Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş -0.70 37.80 Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri -1.35 33.39 Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler -1.94 13.99 Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze -2.30 16.89 Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler -2.44 13.39 Benzin -2.45 29.92 Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı -2.47 24.00 Yumurtalar -2.57 13.41 Mücevherat ve kol saatleri -4.15 36.08 Motorin (Mazot) -4.40 34.37 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar -6.29 28.84 Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı -8.96 20.06 Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze -9.54 9.21 Üzümsü meyveler, taze -10.55 0.76 Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş -14.21 61.65 Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş -24.80 15.29 Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) -37.64 42.21

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