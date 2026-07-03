Haziran ayı enflasyonu açıklandı

|Madde
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) değişim oranı (%)
|Diğer meyveler, taze
|54.26
|33.21
|Yumrulu sebzeler
|44.55
|70.70
|Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.)
|17.35
|62.64
|Turunçgiller, taze
|12.85
|17.94
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri
|8.05
|36.35
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri
|6.90
|40.90
|Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)
|6.27
|38.19
|Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler
|5.88
|38.80
|Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler
|5.31
|22.05
|Yağlar
|5.14
|46.42
|Ev temizlik ve bakım ürünleri
|5.00
|25.05
|Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri
|4.90
|29.44
|Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.)
|4.69
|19.75
|Peynir
|4.36
|43.86
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|4.18
|21.60
|Şeker
|4.06
|11.33
|Sigara
|4.01
|35.43
|Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları
|3.77
|37.14
|Tuz, çeşniler ve soslar
|3.61
|36.35
|Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri
|3.60
|13.47
|Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri
|3.57
|49.09
|Nakliye ve depolama hizmetleri
|3.48
|32.62
|Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması
|3.43
|17.06
|Konut sigortası
|3.40
|32.55
|Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları
|3.27
|11.58
|Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal
|3.25
|43.24
|Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler
|3.24
|36.05
|Mobil telefon ve ekipmanları
|3.18
|3.09
|Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
|3.17
|47.95
|Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler
|3.15
|18.17
|Maden suları ve kaynak suları
|3.09
|44.55
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.)
|3.06
|41.33
|Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise)
|2.99
|43.05
|Döşemelik kumaşlar ve perdeler
|2.97
|27.84
|Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar
|2.95
|13.77
|Elektrikli büyük mutfak eşyaları
|2.94
|23.57
|Tahıl unları
|2.89
|29.98
|Yoğurt ve benzeri ürünler
|2.87
|46.24
|Diğer ev tekstilleri
|2.86
|
|Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar
|2.84
|59.51
|Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması
|2.81
|46.29
|Margarin
|2.76
|40.20
|İlkokul eğitimi (temel eğitim)
|2.69
|45.57
|Elektrik
|2.69
|22.14
|Kuaförlük hizmetleri
|2.68
|39.92
|Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları
|2.67
|12.58
|Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira
|2.66
|47.88
|Eğitsel kitaplar ve ders kitapları
|2.66
|22.58
|Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler
|2.58
|7.87
|Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.)
|2.56
|29.59
|İnternet erişim hizmetleri
|2.50
|40.70
|Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri
|2.49
|22.66
|İçkiler ve likörler
|2.44
|21.07
|Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları
|2.44
|18.85
|Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri
|2.36
|36.55
|Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler
|2.35
|44.71
|Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları
|2.33
|38.73
|Diğer kitaplar
|2.29
|37.94
|Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları
|2.22
|8.49
|Mefruşat, halılar ve kilimler
|2.19
|32.60
|Otobüs ile yolcu taşımacılığı
|2.18
|43.09
|Bitkisel sıvı yağlar
|2.17
|34.37
|Mutfak gereçleri ve eşyaları
|2.12
|17.24
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|2.09
|105.26
|Kişisel bakım hizmetleri
|2.09
|34.16
|Diğer kültürel hizmetler
|2.03
|21.10
|Lastikler
|2.02
|24.74
|Diğer hanehalkı hizmetleri
|1.95
|43.56
|Giyim eşyalarının temizlenmesi
|1.93
|45.37
|Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler
|1.93
|34.76
|Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması
|1.84
|30.91
|Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler
|1.81
|32.60
|Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
|1.77
|35.79
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|1.75
|37.80
|Çiğ ve tam yağlı süt
|1.74
|56.77
|Diğer sütler ve krema
|1.73
|
|Tahıllar
|1.72
|21.90
|Spor faaliyetlerine katılım
|1.70
|37.72
|Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler
|1.66
|
|Süt bazlı tatlı ve içecekler
|1.61
|50.06
|Isıtıcılar, klimalar
|1.55
|13.36
|Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar
|1.55
|11.79
|Şarap, üzümden
|1.54
|22.30
|Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|1.54
|18.18
|Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu
|1.51
|21.96
|Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri
|1.49
|19.50
|Ekmek ve unlu mamuller
|1.40
|35.60
|Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar
|1.39
|8.14
|Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz
|1.38
|36.81
|Birinci el motorlu taşıtlar
|1.37
|14.94
|Mobil iletişim hizmetleri
|1.36
|42.19
|Paket turlar ve tatiller
|1.33
|26.38
|Spor ekipmanları
|1.29
|6.21
|Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler
|1.28
|21.12
|Okul öncesi eğitim
|1.25
|
|Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları
|1.23
|9.78
|Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri
|1.22
|40.24
|Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|1.12
|11.67
|Okul üniformaları
|1.11
|
|Kırtasiye ve çizim malzemeleri
|1.03
|13.25
|Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar
|1.02
|16.76
|TÜFE
|0.99
|32.11
|Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler
|0.98
|37.87
|Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması
|0.97
|32.10
|Sağlık sigortası
|0.97
|1.24
|Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı
|0.90
|50.84
|Kahve
|0.90
|23.60
|Yağı alınmış süt
|0.85
|45.12
|Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı
|0.80
|46.01
|Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
|0.77
|39.51
|Çocuk bakım hizmetleri
|0.75
|31.07
|Bisikletler
|0.70
|22.89
|Biralar
|0.62
|34.40
|Meyve ve sebze suları
|0.61
|28.68
|Ev mobilyaları
|0.58
|19.47
|Kurutulmuş ve dehidre meyveler
|0.56
|24.76
|Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler
|0.52
|35.78
|Yakacak odun, peletler ve briketler dahil
|0.50
|32.69
|Erkek ayakkabıları
|0.50
|8.87
|Görmeye yardımcı ürünler
|0.49
|31.29
|Meşrubatlar
|0.46
|37.39
|Kömür, kömür briketi ve turba
|0.46
|20.28
|Eğlence ve dinlence hizmetleri
|0.43
|
|Kişisel ulaşım araçlarının parçaları
|0.41
|23.37
|Özel taşımacılık sigortası
|0.35
|14.81
|Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri
|0.35
|
|Diğer küçük ev aletleri
|0.28
|21.01
|Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
|0.26
|26.91
|Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri
|0.26
|20.38
|Su (şebeke suyu)
|0.23
|27.01
|İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler
|0.22
|18.05
|Diğer giyim eşyaları
|0.15
|16.25
|Bebek ve çocuk ayakkabıları
|0.14
|13.54
|Okul servisleri
|0.13
|40.15
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler
|0.13
|20.55
|Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler
|0.05
|25.47
|Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler
|0.02
|24.52
|İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri
|0.01
|40.23
|Kadın ve kız çocuk giysileri
|0.01
|9.69
|Yükseköğretim eğitimi
|0.00
|64.58
|Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı
|0.00
|55.85
|Dini hizmetler
|0.00
|32.62
|Havale ücretleri
|0.00
|30.87
|Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri
|0.00
|29.74
|Kuru baklagiller
|0.00
|25.25
|Geçiş ücretleri
|0.00
|25.08
|Tren ile yolcu taşımacılığı
|0.00
|19.17
|Şans oyunları
|0.00
|6.47
|Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.)
|0.00
|
|Masa ve banyo tekstili
|-0.06
|14.03
|Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar
|-0.12
|43.92
|Tüpgaz (ev tüpü)
|-0.16
|42.04
|Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri
|-0.23
|15.95
|Kadın ayakkabıları
|-0.29
|8.35
|Bebek mamaları
|-0.30
|18.19
|Bebek giysileri (0-2 yaş)
|-0.58
|-7.74
|Erkek ve erkek çocuk giysileri
|-0.61
|20.00
|Motosikletler
|-0.65
|11.41
|Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
|-0.70
|37.80
|Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri
|-1.35
|33.39
|Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler
|-1.94
|13.99
|Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze
|-2.30
|16.89
|Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler
|-2.44
|13.39
|Benzin
|-2.45
|29.92
|Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı
|-2.47
|24.00
|Yumurtalar
|-2.57
|13.41
|Mücevherat ve kol saatleri
|-4.15
|36.08
|Motorin (Mazot)
|-4.40
|34.37
|Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar
|-6.29
|28.84
|Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı
|-8.96
|20.06
|Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze
|-9.54
|9.21
|Üzümsü meyveler, taze
|-10.55
|0.76
|Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş
|-14.21
|61.65
|Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş
|-24.80
|15.29
|Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)
|-37.64
|42.21