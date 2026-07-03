Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşan 67 yaşındaki Yaşar Oturak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Oturak, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:04 Güncelleme:
Kastamonu'da acı olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi’nde Bayraklı Sokak’ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak (67), kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Oturak’ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberle, Oturak'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ