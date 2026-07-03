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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!

        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kendisine ait bal arılarının sokması sonucu fenalaşan 67 yaşındaki Yaşar Oturak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Oturak, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!

        Kastamonu'da acı olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi’nde Bayraklı Sokak’ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak (67), kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Oturak’ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberle, Oturak'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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