Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik

        Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik

        Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 01:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik

        Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, araçlarda sürücü görüş alanı, görüntü cihazları, telefon tutucuları, araç kameraları ve ses sistemlerine ilişkin kurallar yeniden düzenlendi.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki yeni düzenlemenin, millete ve tüm sürücülere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi, "Yeni düzenlemeyle, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını açık, anlaşılır ve objektif ölçütlerle belirleyerek uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Çiftçi, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili, "Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Böylece navigasyon ve araç kamerası kullanımı konusunda yaşanan tereddütler ortadan kalkacak." bilgisini verdi.

        Dikiz aynasına asılan aksesuarlara ilişkin Çiftçi, "Koku ve benzeri aksesuarlar, sürücünün görüş alanını kapatmadığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği müddetçe yasak kapsamında olmayacak." değerlendirmesini paylaştı.

        Çiftçi, multimedya ve akıllı ekranlarla ilgili, "Fabrika çıkışlı ekranlar ile navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak." ifadesine yer verdi.

        Araç içi ses sistemlerine ilişkin Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Belirlenen teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatörlerin kullanımına imkan sağlanacak. Ses, araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadığı sürece yalnızca araçta ses sistemi bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayacak. Ses sistemlerine ilişkin işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozduğunun somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerekecek."

        Çiftçi, otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan, koltuklara veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edileceğini bildirerek, "Kuralları netleştiren, uygulamada birliği sağlayan, sürücülerimizin haklarını koruyan ve trafik güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükada'da yangın paniği

        İstanbul'un Adalar ilçesi Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!