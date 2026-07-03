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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İspanya: 3 - Avusturya: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya: 3 - Avusturya: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 yenerek son 16'ya yükseldi. İspanya'ya turu getiren golleri Mikel Oyarzabal (2) ve Pedro Porro kaydetti. Avusturya ise organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        İspanya, son 16 biletini aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. ABD'nin Los Angeles Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-0'lık skorla İspanya, son 16 biletini aldı.

        İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 89. dakikalarda Mikel Oyarzabal ile 66'da Pedro Porro attı.

        Öte yandan Matadorlar'a karşı aradığını bulamayan Avusturya ise organizasyona veda etti.

        İspanya'nın son 16 turundaki rakibi, Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibi olacak.

        OYARZABAL 4 GOLE ULAŞTI

        Suudi Arabistan'dan sonra Avusturya'ya da 2 gol atan Oyarzabal, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e yükseltti.

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        Mücadeleyi FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan İspanya'nın golleri Oyarzabal (2) ve Pedro Porro'dan geldi.

        İspanya oyun üstünlüğünü ilk düdükle birlikte eline aldı. Rakip yarı sahaya oyunu yıkan İspanya, ağırlıklı olarak Yamal'ın bulunduğu sağ kanattan ataklarını geliştirdi. İspanyollar, aradığı golü ise 36. dakikada sol kanattan gelişen atakla buldu. Cucurella'nın penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topu Oyarzabal gelişine bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0.

        İspanya'nın 45+2. dakikada Baena ile kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

        İkinci yarıda da oyunu istediği gibi yönlendiren İspanya, 66. dakikada Pedro Porro ile farkı 2'ye yükseltti.

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        Oyunda iyice rahatlayan İspanya, 89. dakikada Oyarzabal ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3 farkla kazanarak son 16 turuna yükseldi.

        Stat: Los Angeles

        Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (İsveç)

        İspanya: Simon, Pedro Porro, Laporte (Dk. 90+3 Pubill), Cubarsi, Cucurella, Baena (Dk. 71 Ferran Torres), Rodri, Pedri (Dk. 90+3 Fabian Ruiz), Olmo (Dk. 71 Merino), Yamal (Dk. 85 Gavi), Oyarzabal

        Avusturya: Schlager, Danso, Posch (Dk. 85 Prass), Alaba, Schlager (Dk. 46 Grillitsch), Seiwald (Dk. 46 Chukwuemaka), Sabitzer, Schmid (Dk. 60 Kalajdzic), Laimer, Wanner, Gregoritsch (Dk. 60 Arnautovic)

        Goller: Dk. 36 ve 89 Oyarzabal, Dk. 66 Pedro Porro (İspanya)

        Sarı kart: Dk. 83 Posch (Avusturya)

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