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        Haberler Dünya "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"

        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Bakan Fidan; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade beyanında bulunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Fidan, ABD ile ilişkilere dair konuşmasında, ABD'nin Suriye politikasının Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde değiştiğini ve bunun Türkiye-ABD ilişkilerine olumlu yansıdığını işaret etti.

        Bakan Fidan, "Obama döneminde başlayan Suriye'deki Amerikan politika değişikliği Beşar Esad ve rejime karşı olan mücadelenin birdeş DEAŞ'a karşı olan mücadeleye dönmesi, YPG'nin desteklenmesi sürecinde Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturan bir politika konusu vardı. Trump'ın 2. döneminde bu politika resmi olarak terk edildi. Aramızdaki en büyük sorun alanı kalktı." dedi.

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        CAATSA yaptırımlarına değinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde güçlü bir irade ortaya konduğunu belirten Bakan Fidan, "Bu yönde yürüyen çalışmalar var. Bunlar hayata geçtikçe kamuoyumuz da bunu görecek zaten." ifadesini kullandı.

        Bakan Fidan, idari anlamda irade yönünde bir sorun olmadığını söylerken, "Amerikan Kongresi'nde süreç nasıl gidecek ona bakarız." dedi.

        F-35

        Yaptırımlarla olan ilişkisi bağlamında F-35 tedarikini değerlendiren Bakan Fidan, "F-35 satış yasağının kaldırılmasıyla programa yeniden üretici ortak olarak dönmek iki ayrı konu. Satış yasağının kaldırılması pratik açıdan daha kolay. CAATSA sonrasında bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Programa yeniden ortak olarak dönülmesi ise konsorsiyumun alacağı yeni bir karara bağlı." şeklinde konuştu.

        Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarını sürdüren Bakan Fidan, "Türkiye ile ABD arasında kötü olmayı gerektirecek hiçbir konu yok, ikili ilişkiler açısından. Bölgesel konular açısından anlaşmazlık noktalarımız oluyor. Onları da açıktan konuşuyoruz, onlar da pozisyonlarımızı biliyorlar." diye konuştu.

        İSRAİL

        Gündeme dair açıklamalarında İsrail'e de değinen Bakan Fidan, "İsrail uluslararası toplumun istisnasız tanımlamasıyla, düzen bozucu, her yere istikrarsızlık getiren zulüm, kan ve katliam getiren bir gözü dönmüş çetenin yönettiği bir ülke. Beraber konuştuğumuz zaman ihtilaf yok, herkesin tanımlaması aynı." ifadelerini kullandı.

        Bakan Fidan ayrıca, "İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. İsrail veya herhangi bir aktör bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştığı sürece bizim kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil. Problem, İsrail sadece benim değil, İsrail dünyanın sorunu." dedi.

        NATO ZİRVESİ

        7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, "Ankara, NATO tarihinin en büyük zirvesi olacak. NATO 3.0’ın tanımlandığı ve kabul edildiği bir yer olacak." diye konuştu.

        Bakan Fidan ayrıca, "Tarihi zirve olma sebeplerinden biri de ilk defa Savunma Sanayi Forumu’nun programın resmi parçası olması." dedi.

        Savunma sanayiinin geleceğini işaret eden Bakan Fidan, "Savunma sanayi alanından muazzam bir iş birliği açılacak ama büyük bir rekabet alanı da açılacak. İşbirliği ve rekabeti birlikte götürmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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