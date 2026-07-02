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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Bosna Hersek: 75 - Türkiye: 82 | MAÇ SONUCU

        Bosna Hersek: 75 - Türkiye: 82 | MAÇ SONUCU

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubundaki beşinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Bosna Hersek'i 82-75 yenerek 5'te 5 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!

        A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubundaki beşinci maçında Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etti.

        Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 5'te 5 yaparak C Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Bosna Hersek ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

        Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

        12 DEV ADAM, BOSNA HERSEK'İ DEVİRDİ

        Karşılaşmaya Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle başlayan Türkiye, karşılıklı sayıların ardından ilk bölümü 10-6 önde geçti. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı dakikaların ardından Bosna Hersek farkı 1'e kadar indirdi: 9-10.

        Son bölümde ay-yıldızlılar hücumda pota altında istediğini alamadı ve Bosna Hersek, Garza'nın üçlüğüyle ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken fark korundu: 22-21.

        Çizginin gerisinden sayılar üreten Bosna Hersek, devre arasına 5 dakika 39 saniye kala 5 sayılık (28-23) avantaj yakaladı.

        Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'e Gegic ve Kamenjas ile karşılık veren Bosna Hersek, son bölüme 34-30 önde girdi.

        Milli takım, boyalı alanda kritik atışlardan isabet bulamadı ve Bosna Hersek, soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

        Türkiye, üçüncü çeyreğe 4-0'lık seriyle başladı ve farkı 1'e (39-38) indirdi. İlerleyen bölümde oyun üstünlüğünü ele geçiren ay-yıldızlılar, karşılaşmada yeniden öne geçti: 43-46. İki takımın da karşılıklı sayılar attığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, Furkan Korkmaz'ın iki üçlüğü ile 6 sayı buldu: 55-57. Kalan bölümde Bosna Hersek, taraftar desteğini arkasına alsa da Türkiye, son 10 dakikaya 2 sayılık avantajla 59-57 önde gitti.

        Son periyot, büyük çekişmeye sahne oldu. Garza'nın etkili oyunu ile dördüncü çeyreğe 5 sayılık seriyle başlayan Bosna Hersek'e Türkiye, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz ile yanıt verdi: 62-63.

        Karşılaşmanın 35. dakikasında Bosna Hersek'in başantrenörü Dario Gjergja ikinci teknik faulle oyun dışı kaldı. İki takımın da karşılıklı hatalar yaparak sayı üretemediği bölümün ardından milli takım, 7 sayılık (69-62) avantaj yakaladı.

        Savunmada üstünlük kuran Bosna Hersek, maçın sonuna 2 dakika 16 saniye kala farkı 2'ye (69-71) indirdi.

        Kenan Sipahi'nin kritik anda bulduğu üç sayılık basketle Türkiye, skoru 76-71 yaptı. Kalan bölümde Bosna Hersek'in farkı kapatma çabaları yeterli olmadı ve Türkiye, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

        Salon: Zenica

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

        Bosna Hersek: Adin Vrabac, Aleksandar Lazic 4, Darko Talic 3, Edin Atic 9, Luka Garza 27, Alen Pjanic, Amar Alibegovic 3, Kenan Kamenjas 8, Stefan Simanic 2, Amar Gegic 19

        Başantrenör: Dario Gjergja

        Türkiye: Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 8, Erkan Yılmaz 2, Adem Bona 6, Yiğitcan Saybir, Şehmus Hazer 16, Alperen Şengün 14, Tarık Biberovic 10, Ömer Yurtseven 4

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        Başantrenör: Ergin Ataman

        1. Periyot: 18-17

        Devre: 39-34

        3. Periyot: 57-59

        4. Periyot: 75-82

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