Provence değil Türkiye: Temmuzda mutlaka görmeniz gereken en güzel 8 lavanta rotası
Fransa'nın dünyaca ünlü Provence bölgesine kadar gitmenize hiç gerek yok! Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki lavanta tarlaları büyüleyici bir mor örtüyle kaplandı. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Temmuz sonunda başlayacak hasat öncesi, uçsuz bucaksız mor tarlaları yakalamak için sadece birkaç haftanız var. İşte bu yaz mutlaka görmeniz gereken Türkiye'nin en güzel 8 lavanta rotası...
Temmuz, Türkiye'deki lavanta tarlalarını görmek için yılın en doğru zamanı. Haziran sonunda çiçek açmaya başlayan lavantalar, temmuzun ilk yarısında en canlı mor tonlarına ulaşıyor. Ancak bu görsel şöleni yakalamak için seyahat takvimini doğru ayarlamak gerekiyor. Bölgeye ve iklime göre değişmekle birlikte birçok noktada temmuz sonu ile ağustos başında hasat başlıyor. Bu nedenle planlarınızı ağustosa bırakırsanız, uçsuz bucaksız mor tarlalar yerine hasadı tamamlanmış lavanta saplarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte bu yaz seyahat listenize eklemeniz gereken Türkiye'nin en güzel lavanta rotalarını derledik.
1. ISPARTA – KUYUCAK KÖYÜ: TÜRKİYE'NİN LAVANTA BAŞKENTİ
Türkiye'de lavanta denildiğinde akla ilk gelen adres hiç kuşkusuz Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü. "Lavanta Kokulu Köy" olarak bilinen Kuyucak, Türkiye'deki lavanta üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği merkezlerden biri.
Temmuz ayında kilometrelerce uzanan mor tarlalar ziyaretçilerini karşılıyor. Bölgedeki kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerde lavanta yağı, kolonya, sabun, gazoz, lokum ve dondurma gibi ürünleri deneyimlemek de mümkün.
Tarlalar arasına kurulan fotoğraf platoları ve seyir noktaları ziyaretçilere etkileyici kareler yakalama imkanı sunuyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan manzara fotoğraf tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği zamanlar arasında yer alıyor.
2. BURDUR – LİSİNİA DOĞA: LAVANTANIN ÖTESİNDE BİR DOĞA DENEYİMİ
Burdur'da yer alan Lisinia Doğa, yalnızca lavanta tarlalarıyla değil, ekolojik tarım ve yaban hayatını koruma çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Lavantanın yanı sıra gül bahçeleri ve farklı aromatik bitkilerin yetiştirildiği alan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.
Bölgeyi ziyaret edenler hem üretim süreci hakkında bilgi alabiliyor hem de doğal ürünleri inceleme fırsatı buluyor. Salda Gölü'ne yakın konumu sayesinde bu rota, farklı doğa duraklarıyla da birleştirilebiliyor. Özellikle sakin atmosferi nedeniyle kartpostallık kareler yakalamak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri.
3. TEKİRDAĞ – SÜLEYMANPAŞA: İSTANBUL'A YAKIN MOR KAÇAMAK
İstanbul'dan uzun yol yapmak istemeyenler için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki lavanta bahçeleri son yılların ilgi gören rotaları arasında yer alıyor.
Temmuz ayında mor lavantalar ile sarı ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu renk kontrastı, bölgeyi fotoğraf tutkunları için cazip hale getiriyor. Günübirlik hafta sonu kaçamakları için de kolay ulaşılabilir bir seçenek sunuyor.
4. EDİRNE – KEŞAN: LAVANTA VE SAROS AYNI ROTADA
Keşan'daki lavanta bahçeleri, özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler için popüler hale geldi.
Sabah saatlerinde mor tarlalar arasında yürüyüş yaptıktan sonra rotayı Erikli veya Mecidiye sahillerine çevirerek Saros Körfezi'nin serin sularında vakit geçirmek mümkün. Böylece doğa ve denizi aynı gün içinde bir araya getiren keyifli bir rota ortaya çıkıyor.
5. İZMİR – SEFERİHİSAR: EGE ESİNTİSİYLE BULUŞAN LAVANTA BAHÇELERİ
Türkiye'nin ilk "Sakin Şehir" unvanına sahip Seferihisar, son yıllarda lavanta bahçeleriyle de öne çıkıyor. Özellikle Turgut Mahallesi çevresindeki üretim alanları, yaz aylarında Ege tatiline farklı bir durak eklemek isteyenleri ağırlıyor.
Lavanta kokusunun zeytinlikler ve Ege'nin doğal dokusuyla buluştuğu bölge, özellikle gün batımında etkileyici manzaralar sunuyor. Yerel üreticilerin açtığı stantlarda lavanta ürünlerini incelemek ve alışveriş yapmak da mümkün. İlçe, dönem dönem düzenlenen lavanta festivalleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.
6. BALIKESİR – SINDIRGI: LAVANTA VE TERMAL TURİZMİ BİR ARADA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son yıllarda gelişen lavanta üretimiyle dikkat çekiyor. Temmuz ayında mor renge bürünen tarlalar, bölgedeki termal turizm olanaklarıyla birlikte farklı bir hafta sonu rotası oluşturuyor.
Bölge; doğa yürüyüşü yapmak, kırsal atmosferi deneyimlemek ve sakin bir gezi planlamak isteyenler için yazın en keyifli alternatiflerinden biri.
7. AFYONKARAHİSAR – DAZKIRI (APA YAYLASI): YÜKSEK RAKIMDA MOR MANZARA
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki Apa Yaylası, 1500 metreyi aşan rakımıyla diğer lavanta rotalarından ayrılıyor.
Yüksek rakımın etkisiyle serin bir atmosfer sunan bölge, yaz aylarında hem kavurucu sıcaklardan kaçmak hem de eşsiz doğa manzaralarına tanıklık etmek isteyenler için alternatif rotalar arasında yer alıyor.
8. DENİZLİ – GÖZLER MAHALLESİ: PAMUKKALE'YE YAKIN MOR KAÇAMAK
Pamukkale'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gözler Mahallesi, son yıllarda lavanta üretimiyle dikkat çeken rotalar arasında yer alıyor.
Temmuz ayında mor renge bürünen tarlalar, sakin atmosferi ve fotoğraf çekimine uygun manzaralarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Pamukkale gezisini lavanta tarlalarıyla birleştirmek isteyenler için bölge, yazın keşfedilmeye değer alternatif duraklardan biri olarak öne çıkıyor.
LAVANTA TARLASINA GİTMEDEN ÖNCE BUNLARI BİLİN
Lavanta tarlalarını en güzel haliyle deneyimlemek için birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var.
En canlı mor tonları görmek için temmuzun ilk yarısını tercih edin.
Fotoğraf çekimi için sabah erken saatleri veya gün batımını seçin.
Tarlalara izinsiz girmemeye ve lavantaları koparmamaya özen gösterin.
Lavanta bahçelerindeki arılar doğal ekosistemin bir parçasıdır. Bu nedenle dikkatli hareket edin.
Yaz sıcaklarına karşı yanınıza su, şapka ve güneş kremi almayı unutmayın.
Mor lavanta tarlalarıyla daha belirgin bir kontrast oluşturduğu için fotoğraf çekimlerinde açık renkli kıyafetleri tercih edin.