2. BURDUR – LİSİNİA DOĞA: LAVANTANIN ÖTESİNDE BİR DOĞA DENEYİMİ

Burdur'da yer alan Lisinia Doğa, yalnızca lavanta tarlalarıyla değil, ekolojik tarım ve yaban hayatını koruma çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Lavantanın yanı sıra gül bahçeleri ve farklı aromatik bitkilerin yetiştirildiği alan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.

Bölgeyi ziyaret edenler hem üretim süreci hakkında bilgi alabiliyor hem de doğal ürünleri inceleme fırsatı buluyor. Salda Gölü'ne yakın konumu sayesinde bu rota, farklı doğa duraklarıyla da birleştirilebiliyor. Özellikle sakin atmosferi nedeniyle kartpostallık kareler yakalamak ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri.