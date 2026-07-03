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        Haberler Spor Futbol Portekiz - Hırvatistan maç sonucu: 2-1

        Portekiz - Hırvatistan maç sonucu: 2-1

        Dünya Kupası'nın son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Uzatmaların son dakikalarında oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, Portekizlilere zorlu bir mücadelenin ardından 2-1'lik galibiyeti getirdi. Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 05:39 Güncelleme:
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        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi

        Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşılaştığı Hırvatistan'ı geriye düştüğü nefes kesen maçta 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Toronto'daki BMO Field Stadyumu'nda oynanan mücadelede heyecan son saniyeye kadar sürdü.

        İlk yarısı golsüz biten maçın 53. dakikasında Ivan Perišić şık bir golle Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

        RONALDO'DAN TARİHİ REKOR

        68. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo skora denge getirdi. Ronaldo, bu golle Dünya Kupası eleme turları tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını aldı.

        Maçın 90+4. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, kafa vuruşuyla Portekiz'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

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        Stat: Toronto

        Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

        Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 63 Ramos), Dias, Veiga, Mendes, Bruno Fernandes (Dk. 63 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 62 Bernardo Silva), Leao, Neto (Dk. 63 Conçeicao), Ronaldo (Dk. 81 Ruben Neves)

        Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic (Dk. 90+6 Kramaric), Modric, Vlasic (Dk. 90+2 Gvardiol), Baturina (Dk. 68 Pasalic), Sucic, Perisic, Budimir (Dk. 46 Matanovic)

        Goller: Dk. 53 Perisic (Hırvatistan), Dk. 68 Ronaldo (penaltı), Dk. 90+4 Ramos (Portekiz)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Dias (Portekiz), Dk. 59 Modric, Dk. 90+8 Perisic (Hırvatistan)

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