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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!

        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!

        Isparta'da, 22 yaşındaki Gökhan A., aralarında husumet bulunan 38 yaşındaki Yaşar Yıldız ile kardeşi, bir çocuk babası olan Halil Yıldız'ı yaşanan tartışmanın ardından bıçakladı. Kardeşlerden Halil Yıldız hayatını kaybederken ağabeyinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!

        Isparta'da olay, saat 16.30 sıralarında Atabey ilçesi Atabey Göleti mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan A. (22) ile husumetli olduğu öğrenilen Yaşar Yıldız (38) ve kardeşi Halil Yıldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        İKİ KARDEŞİ DE BIÇAKLADI

        Tartışma sırasında Gökhan A., iki kardeşi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİ ALTINDA

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kardeşi Yaşar Yıldız tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Yaşar Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökhan A. ise, jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        1.5 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

        Hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın yaklaşık 1.5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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