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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında temkinli yükseliş

        Petrol fiyatlarında temkinli yükseliş

        Petrol fiyatları cuma günü temkinli yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,24 artışla 72,10 doları gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında yükseliş

        Petrol fiyatları, ABD’de uzun tatil haftası öncesinde, ABD ile İran arasında Ortadoğu’da barış sağlanmasına yönelik çabalara ilişkin temkinli iyimserliğin etkisiyle cuma günü hafif yükseldi.

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,24 artışla 72,10 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,20 artışla 68,83 dolardan işlem gördü. ABD piyasaları, cumartesi günkü Bağımsızlık Günü tatili öncesinde cuma günü kapalı olacak.

        Bloomberg HT verilerine göre önceki seansta her iki petrol göstergesi de, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana görülen en düşük seviyelerine gerilemişti. Haftalık bazda Brent petrol yüzde 0,02 düşerken, WTI yüzde 0,12 yükseldi. Bu hareketler, her iki gösterge için de son ayların en sınırlı haftalık değişimleri oldu.

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