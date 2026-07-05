Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe ünlü akını
Taylor Swift ve Travis Kelce'nin yaklaşık 50 milyon dolara mâl olduğu tahmin edilen gösterişli düğünü, adeta Oscar töreni gibi birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Brad Pitt'ten Jennifer Lopez'e, Steven Spielberg'den Beyonce'ye kadar pek çok ünlü isim Madison Square Garden'daydı
Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce dün New York'taki Madison Square Garden'da evlendi. 2023'ten bu yana birlikte olan ve Ağustos 2025'te nişanlanan çiftin düğününün 50 milyon dolara yakın maliyeti olduğu tahmin edildi.
Bu, New York'taki Madison Square Garden arenasını dört günlük hazırlık ve kutlama için kiralamanın maliyetiydi. Ünlü etkinlik tasarımcısı Edward Perotti, yüzlerce işçinin çalıştığı, aydınlatma, yemek servisi, ulaşım ve her şeyin özel olarak üretilmesinin maliyetini hesaba katınca, bütçenin 35 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahminini açıkladı.
İkilinin düğünü, büyük bir konserin tüm özelliklerine sahipti: Çok sayıda ünlü konuk, devasa bir stadyum ve özenle planlanmış detaylar...
Eski Beatles üyesi Paul McCartney'nin 'I Want To Hold Your Hand' şarkısını söylemesi, Empire State binasının düğünü duyurmak için safir mavisiyle aydınlatılması ve oyuncu Adam Sandler'ın sürpriz nikah memuru olması, düğünün dikkat çeken taraflarını oluşturdu.
Gelin ve damat, Christian Dior'un kreatif direktörü, tasarımcı Jonathan Anderson tarafından tasarlanan kıyafetler giydi.
Genellikle New York Knicks basketbol takımına ev sahipliği yapan Madison Square Garden büyük bir bahçeye çevrildi. Çok sayıda tam boyutlu ağaç getirildi. Metal merdivenler, giriş bölümündeki kadife perdeler, asılı fenerler ve on binlerce mumla süslenmiş bir mekan oluşturuldu.
Taylor Swift hayranları, düğünün yapıldığı Madison Square Garden'ın etrafında toplanarak tezahüratlarla kutlama yaptı.
Düğünü Oscar, Grammy ve Emmy ödül törenlerinin bir araya gelmiş haline dönüştüren şey, eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 1000 kişilik davetli listesiydi.
Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt, Sacha Baron Cohen, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Graham Norton, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Cindy Crawford, Suki Waterhouse, Emma Stone, Beyonce ve Jay Z, Dua Lipa, Jessica Alba, Chris Rock, Bradley Cooper, Dakota Johnson ve Gigi Hadid'in davetliler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu isimlerden bazıları düğün mekanına giderken görüntülendi.
Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti, düğüne giderken kaldıkları otelden ayrılırken görüntülendi.
Gigi Hadid, düğün için pembe bir kıyafet tercih etti.
Bradley Cooper lacivert bir takım elbise giydi.
Jennifer Lopez, düğüne hazırlanmış halini sosyal medyadan paylaştı.
Dakota Johnson, arkadaşlarının düğünü için kaldığı otelden ayrılırken görüntülendi.
Taylor Swift'in yakın arkadaşı, ünlü şarkıcı Selena Gomez, düğüne eşi Benny Blanco ile katıldı.
Düğünün ünlü konukları arasında Oscar'lı yıldız Brad Pitt de vardı.
Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, düğüne eşiyle birlikte giderken otomobilde görüldü.
Amerikalı komedyen ve sunucu Conan O'Brien da davetliler arasındaydı.
Rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, düğüne her zamanki kendine has sıra dışı stiliyle katıldı.