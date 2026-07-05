Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğününe ünlü akını

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce dün New York'taki Madison Square Garden'da evlendi. 2023'ten bu yana birlikte olan ve Ağustos 2025'te nişanlanan çiftin düğününün 50 milyon dolara yakın maliyeti olduğu tahmin edildi.

Bu, New York'taki Madison Square Garden arenasını dört günlük hazırlık ve kutlama için kiralamanın maliyetiydi. Ünlü etkinlik tasarımcısı Edward Perotti, yüzlerce işçinin çalıştığı, aydınlatma, yemek servisi, ulaşım ve her şeyin özel olarak üretilmesinin maliyetini hesaba katınca, bütçenin 35 milyon ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahminini açıkladı.