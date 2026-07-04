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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Kanada: 0 - Fas: 3 | MAÇ SONUCU (Fas çeyrek finalde)

        Kanada: 0 - Fas: 3 | MAÇ SONUCU (Fas çeyrek finalde)

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fas'a çeyrek finali getiren golleri 50 ile 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ve 90+8. dakikada Rahimi kaydetti. Fas, çeyrek finalde Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde!

        FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas 3-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Fas'a çeyrek finali getiren golleri 50 ile 82. dakikalarda Azzedine Ounahi ve 90+8. dakikada Rahimi kaydetti.

        İşte Fas'ın golleri:

        FAS TARİH YAZIYOR

        Bu sonuçla birlikte Fas, tarihte birden fazla kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ilk Afrika ülkesi oldu.

        Bir önceki Dünya Kupası'nın dördüncüsü Fas, turnuvaya Brezilya karşısında aldığı beraberlikle başlamıştı. İskoçya'yı tek golle geçen Atlas Aslanları, Haiti'yi de 4-2'lik skorla mağlup etmiş ve grubunu 7 puanla Brezilya'nın ardından ikinci bitirmişti.

        Son 32 turunda favorilerden Hollanda ile karşılaşan Fas, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede rakibini seri penaltı atışlarıyla mağlup etmiş ve bir üst tura yükselmişti.

        Kanada'yı da eleyerek çeyrek finale yükselen Fas, Dünya Kupası serüvenine devam etti.

        ÇEYREK FİNALDE PARAGUAY YA DA FRANSA!

        Fas, çeyrek finalde Paraguay - Fransa eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Bu mücadeleyi Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin tecrübeli isimlerinden Michael Oliver yönetecek.

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        ISMAEL SAIBARI DEVAM EDEMEDİ

        Fas Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Ismael Saibari, Kanada maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Saibari 22. dakikada oyundan çıkarken yerini Rahimi'ye bıraktı.

        4 MAÇTA 3 GOL ATTI

        Turnuvada öne çıkan isimlerden biri olan Saibari 4 maçta 3 gol kaydederek gözleri üzerine çekmişti.

        Öte yandan 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Bayern Münih ile 30 Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Houston Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan taraf Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.

        11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.

        İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.

        Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.

        82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

        90+8. dakikada Fas hızlı çıktı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Diaz, soldan ceza sahasına giren Rahimi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu yerden vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-3.

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