Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!

HT 360 - 2 Temmuz 2026 (Rusya'da Yakıt Krizi Büyüyor Mu?)

Putin'in üzerinde baskı artıyor mu? Akaryakıt krizi siyasi krize döner mi? Ukrayna niye enerji tesislerini vuruyor? Putin savaş stratejisini değiştirir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekin ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Seren Yıl... Daha Fazla Göster Putin'in üzerinde baskı artıyor mu? Akaryakıt krizi siyasi krize döner mi? Ukrayna niye enerji tesislerini vuruyor? Putin savaş stratejisini değiştirir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekin ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Seren Yılmaz anlattı. Daha Az Göster