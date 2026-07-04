Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!
Beşiktaş, kaleci transferinde Alexander Nübel için önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlarken, transferin tamamlanması için Bayern Münih'nin bonservis kararını bekliyor.
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:58 Güncelleme:
1
Yaz transfer dönemine Kassoum Ouattara ile giriş yapan Beşiktaş, ardından ise İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.
2
Kaleci transferi için de çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazılılar, Alexander Nübel’in temsilcisi ile İstanbul’da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.
3
Oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, gözler Bayern Münih’in bonservis kararına çevrildi.
4
Beşiktaş'ın hedefi, 29 yaşındaki kaleciyi yakın zamanda içinde İstanbul'a getirmek.
5
Geride bıraktığımız sezonda Stuttgart'ta kiralık forma giyen Nübel, toplam 49 maça çıktı ve kalesinde 70 gol gördü. Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.
6
Alexander Nübel, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.