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        Beşiktaş, Nübel transferinde sona yaklaştı!

        Beşiktaş, kaleci transferinde Alexander Nübel için önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlılar, oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da yaptığı görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlarken, transferin tamamlanması için Bayern Münih'nin bonservis kararını bekliyor.

        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        Yaz transfer dönemine Kassoum Ouattara ile giriş yapan Beşiktaş, ardından ise İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı.

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        Kaleci transferi için de çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazılılar, Alexander Nübel’in temsilcisi ile İstanbul’da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

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        Oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, gözler Bayern Münih’in bonservis kararına çevrildi.

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        Beşiktaş'ın hedefi, 29 yaşındaki kaleciyi yakın zamanda içinde İstanbul'a getirmek.

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        Geride bıraktığımız sezonda Stuttgart'ta kiralık forma giyen Nübel, toplam 49 maça çıktı ve kalesinde 70 gol gördü. Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.

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        Alexander Nübel, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı.

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