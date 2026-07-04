İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi

İran, devrim tarihinin en görkemli devlet törenlerinden birine hazırlanırken, ülkenin en güçlü koltuğunda oturan isim cenazenin en büyük eksikliği haline geldi. Eski Dini Lider Ali Hamaney için Tahran’da başlayan ve Meşhed’e kadar uzanacak kapsamlı cenaze programı, yalnızca bir devlet adamına veda töreni değil; aynı zamanda İran’ın savaş sonrasında içine girdiği yeni güvenlik düzeninin de en görünür fotoğrafı olarak değerlendiriliyor. Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklara göre yeni Dini Lider Mücteba Hamaney, babasının defin töreninde bulunmayı ve cenaze namazını bizzat kıldırmayı arzu etti. Ancak son sözü güvenlik kurumları söyledi. Böylece İran tarihinde ilk kez bir Dini Lider, babasının cenazesine güvenlik gerekçesiyle katılamayan lider olarak tarihe geçti.

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Cenaze töreni değil, devletin güç gösterisi

Tahran’da başlayan cenaze programı, klasik bir devlet töreninin çok ötesinde anlamlar taşıyor. İran yönetimi açısından bu organizasyon yalnızca Ali Hamaney’e veda etmek için düzenlenmiş bir merasim değil; aynı zamanda ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın ardından devlet kurumlarının ayakta kaldığını, rejimin otoritesini koruduğunu ve yönetim mekanizmasının kesintisiz şekilde çalışmaya devam ettiğini dünyaya göstermeyi amaçlayan büyük bir siyasi organizasyon niteliği taşıyor. Başkentteki Büyük Musalla’da on binlerce kişinin katıldığı ilk tören, güvenlik önlemlerinin gölgesinde gerçekleşirken, İran devlet televizyonu yayınlarında birlik, direniş ve devamlılık mesajları öne çıkarıldı. Ancak tören alanındaki en dikkat çekici ayrıntı, milyonların görmek istediği ismin ortada olmamasıydı.

Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklar, cenaze organizasyonunun haftalar öncesinden planlandığını, yalnızca İran içinden değil, bölge ülkelerinden gelecek üst düzey heyetlerin güvenliği için de olağanüstü tedbirler alındığını belirtiyor. Kaynaklara göre tören güzergâhları son ana kadar gizli tutuldu, güvenlik noktaları birkaç kez değiştirildi ve elektronik haberleşme trafiği dahi özel prosedürlerle yönetildi. İran güvenlik bürokrasisi, savaş sonrasında oluşan tehdit algısı nedeniyle cenaze programını adeta bir devlet güvenliği operasyonu olarak ele aldı.

Mücteba Hamaney’in ilk büyük sınavı

Mart ayında Dini Liderlik makamına gelen Mücteba Hamaney, görevi devralmasının ardından kamuoyunun karşısına sadece özel sözcüsü aracılığı ile sınırlı şekilde çıktı. İran siyasetini yakından izleyen çevrelere göre bunun nedeni yalnızca güvenlik kaygıları değil. Yeni lider, bir yandan babasının oluşturduğu siyasi mirası devralmaya çalışırken, diğer yandan devlet içerisindeki farklı güç merkezleri arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Özellikle Devrim Muhafızları, Beyt bürokrasisi, Uzmanlar Meclisi ve güvenlik kurumları arasında yürütülen koordinasyon sürecinin henüz tamamlanmadığı değerlendiriliyor.

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Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklar, Mücteba Hamaney’in cenazeye katılma yönündeki isteğini ilgili güvenlik makamlarına ilettiğini doğruluyor. Kaynaklara göre yeni lider, özellikle Meşhed’de yapılacak defin töreninde babasının cenaze namazını yönetmenin hem dini hem de sembolik açıdan önemli olduğunu düşünüyor. Ancak hazırlanan güvenlik raporlarında, böylesine büyük bir kalabalık içerisinde ortaya çıkmasının yalnızca kişisel güvenliği açısından değil, devlet güvenliği bakımından da yüksek risk oluşturacağı yönünde ortak kanaat oluştu.

İran’ın değişen güvenlik doktrini

İran’da son yıllarda yaşanan suikastlar ve savaş deneyimi, devletin güvenlik anlayışını köklü biçimde değiştirdi. Özellikle üst düzey komutanlara ve stratejik isimlere yönelik nokta operasyonlar, İran güvenlik kurumlarının tehdit algısını daha önce görülmemiş seviyeye taşıdı. Bugün gelinen noktada, yalnızca liderin nerede bulunduğu değil; hangi güzergâhı kullandığı, hangi araçla hareket ettiği, hangi görüntünün kamuoyuna servis edildiği bile ulusal güvenliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklara göre güvenlik makamlarının en büyük endişesi, cenaze töreninde çekilecek tek bir görüntünün bile yabancı istihbarat servisleri tarafından detaylı şekilde analiz edilmesi. Yüz tanıma sistemlerinden hareket analizlerine, güvenlik konvoylarından elektronik sinyal takibine kadar birçok unsurun aynı anda değerlendirilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle yeni liderin kamuoyu önüne çıkmasının sağlayacağı sembolik kazanımdan çok daha büyük güvenlik riskleri doğurabileceği ifade ediliyor.

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İroni tam da burada başlıyor

Ortaya çıkan tablo, İran siyasetinin son yıllardaki en çarpıcı çelişkilerinden birini gözler önüne seriyor. Devletin en güçlü makamına oturan isim, teorik olarak ülkenin bütün güvenlik kurumlarının en üst amiri konumunda bulunuyor. Ancak pratikte aynı güvenlik mekanizması, onun kendi babasının cenazesine katılmasına izin vermiyor. Bu durum yalnızca kişisel bir trajedi değil; savaş sonrası İran devletinin nasıl bir güvenlik psikolojisi içerisinde hareket ettiğini gösteren güçlü bir sembol olarak değerlendiriliyor.

Siyasi gözlemcilere göre cenaze törenleri tamamlandığında asıl tartışma yeni başlayacak. Çünkü kamuoyu, yalnızca Mücteba Hamaney’in neden görünmediğini değil, bundan sonra İran’ın hangi siyasi ve güvenlik rotasını izleyeceğini de sorgulamaya başlayacak. Bu nedenle Tahran’da devam eden cenaze törenleri, geçmişe yapılan bir veda kadar, İran’ın yeni döneminin ilk büyük sınavı olarak da görülüyor.

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Sessizliğin ardındaki güç dengesi

İran’da bugün yaşanan tabloyu yalnızca güvenlik tedbirleriyle açıklamak, ülkenin karar alma mekanizmasını eksik okumak anlamına geliyor. Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklara göre, Mücteba Hamaney’in kamuoyu önüne çıkmamasının arkasında yalnızca olası bir suikast tehdidi değil, aynı zamanda devletin yeni dönemde nasıl yönetileceğine ilişkin hassas bir geçiş süreci bulunuyor. İran siyasetinde Dini Lider makamı yalnızca anayasal yetkilerden ibaret görülmüyor; aynı zamanda devletin sürekliliğini temsil eden en güçlü sembol olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yeni liderin atacağı her adımın, kullanacağı her ifade ve vereceği her görüntünün, hem içeride hem de dışarıda siyasi sonuçlar doğuracağı düşünülüyor. Kaynaklar, Beyt bünyesinde oluşturulan koordinasyon mekanizmasının bu nedenle son derece kontrollü hareket ettiğini, yeni liderin kamuoyu önüne çıkacağı zamanlama konusunda en küçük ayrıntının bile uzun değerlendirmelerden geçirildiğini belirtiyor.

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Devrim Muhafızları’nın artan etkisi

İran’da savaş sonrasında en fazla güç kazanan kurumlardan birinin Devrim Muhafızları olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Askeri operasyonların ardından ülkenin güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirildiği, kritik kararların alınmasında askeri ve istihbari kurumların etkisinin belirgin biçimde arttığı ifade ediliyor. Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklar, cenaze organizasyonunun planlanmasında da Devrim Muhafızları’nın güvenlik raporlarının belirleyici olduğunu aktarıyor. Kaynaklara göre tören güzergâhlarından yabancı heyetlerin hareket planlarına, hava sahasının kullanımından elektronik haberleşme altyapısına kadar birçok başlık doğrudan güvenlik kurumlarının koordinasyonunda yürütüldü. Bu durum, savaş sonrasında İran’da güvenlik bürokrasisinin siyasi karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin daha görünür hale geldiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor.

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Beyt’in yeni dönem stratejisi

İran’da “Beyt” olarak adlandırılan Dini Liderlik Ofisi, yalnızca idari bir yapı değil; devletin en kritik siyasi ve dini kararlarının koordine edildiği merkez olarak görülüyor. Analistler, lider değişimi sonrasında bu yapının kurumsal hafızasını korumaya öncelik verdiğini değerlendiriyor. Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklara göre, yeni dönemin temel hedeflerinden biri devlet yönetiminde ani kırılmaların yaşandığı algısını engellemek. Bu nedenle kamuoyuna verilen mesajlarda süreklilik vurgusu öne çıkarılıyor. Kaynaklar, cenaze törenlerinin de yalnızca bir veda organizasyonu olarak değil, devlet kurumlarının işleyişinin kesintisiz sürdüğünü göstermeyi amaçlayan sembolik bir süreç olarak planlandığını ifade ediyor.

Meşhed’in taşıdığı siyasi ve dini anlam

Ali Hamaney’in doğduğu şehir olan Meşhed’in defin yeri olarak seçilmesi, yalnızca ailevi bir tercih olarak değerlendirilmiyor. İmam Rıza Türbesi, İran’daki Şii dünyasının en önemli dini merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve burada gerçekleştirilecek defin töreni, güçlü bir sembolik anlam taşıyor. Siyasi gözlemcilere göre Meşhed’deki tören, İran’ın yeni yönetiminin dini meşruiyet vurgusunu pekiştirecek en önemli aşamalardan biri olacak. Bu nedenle güvenlik planlamasının da en yoğun şekilde bu bölge üzerinde yapıldığı belirtiliyor. Habertürk’ün ulaştığı İranlı siyasi ve Beyt’e yakın kaynaklar, defin günü için çok katmanlı güvenlik senaryolarının hazırlandığını ve programın ayrıntılarının son ana kadar sınırlı sayıda yetkili tarafından bilineceğini aktarıyor.

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Savaş sonrası İran’ın öncelikleri

İran’ın önündeki gündem yalnızca cenaze törenleriyle sınırlı değil. Ekonomik baskılar, bölgesel gerilimler, yeniden yapılanma ihtiyacı ve dış politika başlıkları yeni yönetimin önündeki temel dosyalar arasında yer alıyor. Bu nedenle cenaze törenlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak üst düzey görevlendirmeler ve verilecek siyasi mesajlar dikkatle takip edilecek. Analistler, yeni dönemin ilk aylarının İran’ın iç dengeleri kadar dış politikadaki yönelimini de ortaya koyacağını değerlendiriyor. Bu süreçte liderin görünürlüğü kadar, karar alma mekanizmasının nasıl işleyeceği ve hangi kurumların daha fazla ağırlık kazanacağı da yakından izlenecek.

İran’ın yeni dönemine dair ilk işaretler

Bugün Tahran’da başlayan törenler, görünürde bir devlet adamına veda niteliği taşısa da, aslında İran’ın yeni dönemine ilişkin ilk güçlü işaretleri de beraberinde getiriyor. Kamuoyunun karşısına çıkmayan bir lider profili, güvenlik kaygılarının siyaset üzerindeki etkisi ve devlet kurumlarının sergilediği koordinasyon, savaş sonrası dönemin karakterini şekillendiren temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Cenaze törenleri sona erdiğinde tartışmaların odağında artık yalnızca geçmişin mirası değil, Mücteba Hamaney liderliğinde İran’ın nasıl bir siyasi rota izleyeceği sorusu yer alacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde atılacak her adım, yalnızca İran açısından değil, bölgesel dengeler bakımından da yakından izlenmeye devam edecek.