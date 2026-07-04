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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da eğlence mekanının önünde rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

        Bodrum'da eğlence mekanının önünde rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bodrum'da pompalı tüfekli saldırı

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanının önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan şüpheli yakalandı.

        Olay, sabah saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre L.A., gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne geldi.

        Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli, burada pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtı. L.A., olayın ardından bölgeden kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kartuş bulundu. İşletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi.

        Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, L.A.’nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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