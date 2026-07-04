Eskişehir’de kaçak kazıda göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak için kazılan tünelde göçük meydana geldi. Beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç.'nin cansız bedeni, yaklaşık 18 saatlik çalışmanın ardından 12 metre derinlikten çıkarıldı
Eskişehir’in İnönü ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kaçak kazıda göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Olay, İnönü ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, define arayan bir grup, bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı.
Su kuyusu yakınlarında yapılan kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç., göçük altında kaldı.
18 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle bölgede çalışma başlattı.
Yaklaşık 18 saat süren çalışmanın ardından Hakan Ç.’nin cansız bedeni, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.
Hakan Ç.’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.